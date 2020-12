1 settimana al mercato - Sassuolo, nessun big va via. Fuori Bourabia, dentro un altro

Manca una settimana al mercato più ravvicinato degli ultimi anni. Lo scorso chiudeva il 5 di ottobre, questo riapre il 4 di gennaio per le prime trattative. Già nel corso dei prossimi giorni potrebbe esserci qualche colpo.

SASSUOLO

"Nessuno andrà via, semmai compreremo". Le parole dell'amministratore delegato del Sassuolo, Carnevali, spiegano esattamente qual è l'intenzione dei neroverdi di non modificare la squadra a gennaio. Possibile il rientro per Scamacca - più che altro perché il Genoa vorrebbe puntare su altri profili - che poi verrà comunque girato in prestito, anche se servirebbe un vice Caputo.

RINFORZO A CENTROCAMPO? L'idea è che ci possa essere un acquisto in mezzo per dare ancora più consistenza alla mediana. Via quindi Mehdi Bourabia, centrocampista che piace al Cagliari, e possibile ingresso per Radja Nainggolan, in uscita dall'Inter. Non sarà semplice perché sul belga ci sono praticamente tutti i club intenzionati a migliorare il centrocampo, ma il Sassuolo può contare su ottimi ingressi.