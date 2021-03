I 10 acquisti top di Laporta: Ronaldinho primo colpaccio, David Villa l'ultimo. Quante star nel mezzo

Da Rafa Marquez a Ronaldinho fino a David Villa, passando per Deco, Samuel Eto'o e Thierry Henry. Sono stati ben 37 gli acquisti del primo Barcellona firmato Joan Laporta, con cinque canterani promossi in prima squadra (Damia, Messi, Bojan, Jeffren e Pedro Rodriguez) e due allenatori in panchina.

Vediamo, nel dettaglio, i dieci migliori colpi del nuovo presidente blaugrana:

RONALDINHO

Ecco il primo grande colpo di Laporta, appena ottenuta la poltrona nel 2003. Dopo un lungo flirt con David Beckham, alla fine la spunta proprio il brasiliano del Paris Saint-Germain, a cui vanno 30 milioni. I risultati parlano da soli: Pallone d'Oro, due Liga, due Supercoppa di Spagna e una Champions nel suo personale palmarès.

RAFA MARQUEZ

Per anni il leader della difesa del Barça insieme a Carles Puyol. Preso dal Monaco con un esborso economico di appena 5 milioni di euro nel 2003, il messicano in Catalogna ha vinto ben 12 trofei confermandosi baluardo stagione dopo stagione.

GIOVANNI VAN BRONCKHORST

Acquistato dall'Arsenal nel 2003, col sedicenne Cesc Fabregas a fare il percorso opposto, è l'unico a giocare a tutte le partite di Champions nel 2005-2006. Col Barcellona vanta in bacheca proprio la più ambita competizione europea, oltre a due campionati e due Supercoppa di Spagna.



DECO

Il campione portoghese giunge a Barcellona nell'estate del 2004, da campione d'Europa col Porto, per 21 milioni di euro. Una competizione che rivincerà anche in maglia blaugrana, insieme a due campionati spagnoli e due Supercoppa di Spagna.

SAMUEL ETO'O

Anche lui fa parte della rivoluzione del 2004. Al Maiorca vanno 27 milioni di euro, al Barcellona 130 gol in 199 gare e due Champions League in bacheca giocate da protagonista. Senza dimenticare una Coppa di Spagna, tre Liga e due Supercoppa di Spagna.

THIERRY HENRY

Laporta ci aveva già provato prima di prendere Ronaldinho, ci riesce nel 2007 andando a formare un tridente stellare con Messi ed Eto'o grazie a un conguaglio da 24 milioni di euro per l'Arsenal. La stella francese risponde aiutando i culé a vincere tutto: due campionati, una Coppa di Spagna, una Supercoppa di Spagna, una Champions, una Supercoppa UEFA e un Mondiale per club.

ERIC ABIDAL

La malattia sconfitta, la Champions alzata da capitano e la difesa del Barcellona blindata per anni: un altro acquisto a dir poco azzeccato, il francese prelevato per 15 milioni dal Lione nel 2007. I suoi titoli in bacheca a tinte blaugrana saranno d'altronde ben 15: due Coppa di Spagna, quattro Liga, tre Supercoppa di Spagna, due Champions, due Supercoppa di Spagna e due Mondiali per club.

GERARD PIQUÉ

Torna al Barça per 4 milioni nel 2008 dopo aver cercato fortuna in Inghilterra, al Manchester United, e ne diventa col tempo uno dei leader assoluti. Da quel momento in poi il forte centrale ha vinto otto volte la Liga, sei la Coppa di Spagna, sei la Supercoppa di Spagna, tre la Champions, tre la Supercoppa UEFA e tre il Mondiale per club. E non è ancora finita...

DANI ALVES

Acquistato per ben 35,5 milioni dal Siviglia nel 2008, il brasiliano è un altro dei calciatori che segnano la storia blaugrana. Gli allenatori cambiano, ma Dani resta padrone della fascia e protagonista a suon di titoli (sei Liga, quattro Coppa di Spagna, quattro Supercoppa di Spagna, tre Supercoppa UEFA, tre Champions e tre Mondiali per club).

DAVID VILLA

Ultimo acquisto dell'era Laporta, anche se arriverà a Barcellona già con Rosell presidente nel 2010. Al Valencia vanno 40 milioni di euro, al Barcellona un altro campione in grado di vincere due volte il campionato, una la Coppa di Spagna, due la Supercoppa di Spagna, una la Champions, una la Supercoppa UEFA e una il Mondiale per Club. Cosa chiedergli di più?