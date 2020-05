10 anni di Andrea Agnelli - La rivalità con Conte, l'amicizia con Allegri: i suoi allenatori

vedi letture

Agnelli e la Juventus: un binomio indissolubile, che dura in maniera sostanzialmente ininterrotta dal 1923. Da dieci anni a questa parte, però, il bianconero si è sposato con un nome nello specifico, all’interno della famiglia: Andrea Agnelli. Presidente della Vecchia Signora dal 19 maggio 2010: dieci anni oggi, appunto. Sanciti anche dagli allenatori. Quattro in tutto. Due su tutti.

Luigi Delneri - Il primo, se vogliamo il meno fortunato. Arriva agli albori dell’era Agnelli, in un trio con Marotta e Paratici, tutti reduci dal quarto posto con la Sampdoria. Ne resteranno solo due, infine uno. La rifondazione fallisce, le sue tattiche non aiutano la squadra bianconera a risollevarsi dal settimo posto dell’anno precedente: anzi, il risultato è esattamente lo stesso. Il bilancio: dura solo un anno, 50 partite. 20 vittorie, 19 pareggi, 11 sconfitte. In Serie A, media punti di 1,53 a partita. Non era il suo destino.

Antonio Conte - Dopo gli anni da capitano, dopo le acredini da avversario quando guidava l’Arezzo. Nel 2011 è l’uomo invocato a gran voce dalla tifoseria, che vuole uno juventino alla guida della Juventus. Chi l’avrebbe mai immaginato che qualche tempo dopo si sarebbe trovato all’Inter? Rapporto non facile col presidente Agnelli: due primi della classe a confronto, due galli nello stesso pollaio. Un po' di rivalità, tra mille complimenti reciproci e qualche divergenza, è il minimo. Infatti la sua è, alla fine, anche la storia di un addio all’improvviso. Finché le cose girano, però, girano alla grande: il salentino è l’uomo della svolta, della rinascita, del primo impossibile scudetto. L’inventore del 3-5-2 e della BBC. Tre anni intensi, tra gioie e qualche scivolone europeo, che riscrivono la storia della Vecchia Signora. Il bilancio: 133 partite, 90 vittorie, 30 pareggi, 13 sconfitte. In Serie A, media punti di 2,4 a partita. Il primo Scudetto, i 102 punti, ma anche i ristoranti da 10 e da 100 euro. Da lì, in ogni caso, è partito tutto.

Massimiliano Allegri - Il tecnico più vicino, umanamente, al presidente Agnelli. Anzi, il tecnico di Agnelli, più di tutti. Tanto che il numero uno bianconero non ha mai nascosto il proprio rapporto di amicizia con livornese. Arriva nel momento più difficile, dopo il doloroso addio di Conte e tra le uova. Se ne va con cinque scudetti e quattro coppe Italia in bacheca. Cavalca fino a Berlino e fino a Cardiff, sfiorando quella Champions che resta una vera e propria maledizione. Ha l’umiltà di ripartire dal 3-5-2 del suo predecessore e la capacità di riuscire a discostarsene. Valorizza talenti (Pogba su tutti) e ne sacrifica qualcuno. In Europa, scrive la pagina della rimonta contro l’Atletico Madrid, una delle pagine continentali più intense della storia recente di Madama. Impartisce lezioni di pragmatismo e tante volte contesta l’eccessivo tatticismo di chi lo circonda. Da amare o da odiare. Comunque vincente: il ciclo d’oro, alla fine, è quasi più suo che di Conte, anche se i detrattori gli rimproverano la pochezza dei rivali, sottovalutando per esempio il Napoli di Sarri. Il bilancio: 271 partite, 191 vittorie, 41 pareggi, 39 sconfitte. In Serie A, media punti di 2,39 a gara. È l’allenatore con la percentuale di vittorie nel nostro campionato più alta di sempre. Cinque Scudetti e tanto altro. Difficile fare meglio.

Maurizio Sarri - L’ultimo, in ordine cronologico. Scelto da Paratici, Nedved e ovviamente anche Agnelli, per rivoluzionare Madama. All’efficienza di Allegri contrappone la bellezza, per ora solo intravista. Troppo presto per dare dei giudizi, troppo poco rispetto ai suoi due grandi predecessori per poterne fare un allenatore simbolo della Juventus di Andrea Agnelli. Scacciasse un po’ di malocchio Champions, ci entrerebbe. Il bilancio: 37 partite, 27 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte. In Serie A, media punti di 2,42 a gara. È partito bene.