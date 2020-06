I 10 difensori più costosi secondo il CIES: De Ligt sopra tutti. Skriniar vicino a Maguire

Più di Van Dijk e di Maguire. Matthijs De Ligt della Juventus è il giocatore col valore di mercato più alto in assoluto per quel che riguarda la categoria difensori. Secondo i dati CIES, infatti, De Ligt ha un valore stimato di 104,7 milioni di euro. Cifra che appunto gli vale la testa di questa speciale classifica, col connazionale Virgil Van Dijk in seconda posizione con 98,5 milioni di euro di valutazione. Chiude il podio Clement Lenglet del Barcellona, 82,9 milioni di euro. L’unico altro giocatore del campionato italiano presente nella Top10 è Milan Skriniar dell’Inter, 8° con una valutazione di 49,7 milioni.

1. Matthijs De Ligt, Juventus - 104,7 milioni di euro

2. Virgil Van Dijk, Liverpool - 98,5 milioni di euro

3. Clement Lenglet, Barcellona - 82,9 milioni di euro

4. Raphael Varane, Real Madrid - 63,5 milioni di euro

5. Victor Lindelof, Man United - 63 milioni di euro

6. Eder Militao, Real Madrid - 62,7 milioni di euro

7. Harry Maguire, Man United - 57,9 milioni di euro

8. Milan Skriniar, Inter - 49,7 milioni di euro

9. Davinson Sanchez, Tottenham - 49,3 milioni di euro

10. Joe Gomez, Liverpool - 44,2 milioni di euro

Dutch duo leads the @CIES_Football table for most expensive centre backs in the big-5 from a transfer value perspective 🇳🇱 : 20 years old @mdeligt_04 ahead of 28 years old @VirgilvDijk ! Full rankings ➡️ https://t.co/P0Ohpx4eDz pic.twitter.com/GCAA3YEdkr

— CIES Football Obs (@CIES_Football) June 9, 2020