10 domande al futuro del calcio: a che punto è la riapertura della Premier?

I club della Premier League voteranno oggi nella loro ultima conference call di emergenza del Project Restart, con l'idea di ritornare ad allenarsi in piccoli gruppi. I club dovranno però accettare il protocollo della Premier League: almeno 14 su 20 dovranno approvare le nuove misure. Se la maggioranza dei club voteranno, potranno avere sviluppi più tardi nella settimana. Un ritorno agli allenamenti, sulle distanze sociali, sono state discusse nei giorni scorsi e ci sono state alcune obiezioni da parte di alcuni calciatori, con i commenti di Steve Bruce e Raheem Sterling che hanno fatto capire che un punto chiave sarà il timing per un ritorno alla normalità. Prima che ognuno ritorno ad alelnarsi, devono dare una conferma scritta sulle policy anti Covid. La Premier League riceverà i test entro 24 ore.

Anche in Inghilterra, come in Italia e Spagna, tutti vogliono fare uno step alla volta. E tutte le squadre vorrebbero giocare in casa le proprie partite. Qualche giocatore non è comunque convinto di giocare e c'è anche la possibilità che i club non vogliano pagare gli stipendi in caso. Tutti condividono che la sicurezza sia al primo posto e che i progressi della Bundesliga siano monitorati.