10 domande al futuro del calcio: il Comitato Scientifico accetterà il Protocollo FIGC?

Da ieri sera le squadre hanno deciso di approntare un nuovo protocollo per cercare l'accordo con il Comitato Tecnico Scientifico. Di fatto l'idea delle società e dei calciatori è quella di non avere isolamento, anche perché continuamente sottoposti ai tamponi, fino alla scoperta del primo positivo. A quel punto l'intera squadra verrebbe messa in isolamento fiduciario in una struttura concordata - possibilmente il centro sportivo con servizio di foresteria, altrimenti in un hotel convenzionato - e solo il positivo verrebbe posto in quarantena, lasciando gli altri ad allenarsi. Una soluzione per non rinchiudere completamente i giocatori all'interno di ritiri lunghissimi (e forse impossibili da evitare fino a un vaccino).

La pressione sul Governo e sul Comitato Tecnico Scientifico sta continuando a montare, tanto che l'impressione è quella che si vada verso una dicotomia: o Conte si prende la responsabilità di chiudere il calcio per questa stagione, cercando di approntare e gestire la prossima, oppure il Comitato Tecnico Scientifico potrebbe accettare la mediazione dei club di Serie A. Insomma, un protocollo alla tedesca con qualche restrizione in più, ma che permetterebbe al calcio di concludere la propria stagione.