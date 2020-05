10 domande al futuro del calcio: perché è necessario che il premier Conte scenda in campo?

È una settimana decisiva per capire se, come e quando il calcio italiano potrà davvero ripartire, seguendo l’esempio della Bundesliga tedesca, o sarà viceversa costretto a fermarsi, sulla scorta della Ligue 1 francese. Dopo diverse incomprensioni nel dialogo con il governo, scenderà in campo il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Incontrerà Gabriele Gravina, presidente della FIGC, e Paolo Dal Pino, numero uno della Lega Serie A. Sulla data non vi sono ancora certezze: inizialmente si parlava del weekend, l’ultima ipotesi è che il vertice arrivi a metà settimana, mercoledì, quasi in concomitanza con il Consiglio Federale. Al di là degli scenari concreti, perché è diventato necessario che il premier intervenga in prima persona sulla questione?

C’è in gioco la maggioranza. Forse è un’esagerazione, forse no. Ma, se è vero che il calcio è la terza azienda del Paese, e ha un indotto tale da coinvolgere tutte le altre (pensate, banalmente, a quanti locali trasmettano partite), allora è anche vero che è un’azienda che sa farsi sentire. Dopo una iniziale sottovalutazione della questione (ci torneremo), il fronte politico si sta spaccando proprio su questo punto. E non soltanto a livello di dialogo opposizione-maggioranza. A partire da Italia Viva, diverse forze politiche che sostengono il governo sono scese in campo al fianco del pallone, e ritengono doveroso sostenere quella che in fin dei conti è la pietra angolare di tutto lo sport italiano. Anche all’interno di M5S e PD le posizioni sono molto diversificate, e in tanti pensano che il Governo debba fare molto di più per spingere il calcio verso la ripresa. Che questo, in una fase così delicata, possa portare addirittura alla sfiducia è tutto da vedere. Ma il tempo dell’emergenza (speriamo) è alle porte e Conte sa che da ora ogni partito, ogni parlamentare tornerà a ragionare (come è normale che sia) anche in termini di convenienza elettorale e calcoli politici. Con la Giustizia, altro tema caldissimo (proprio mercoledì si voterà la mozione di sfiducia al ministro Bonafede), è uno dei punti sui quali il Governo si gioca la propria sopravvivenza.

L’ultimo DPCM ha già detto no alla Lega Serie A. Norme alla mano, il decreto in vigore dal 18 maggio ha già dato una prima risposta a Via Rosellini: gli eventi sportivi sono sospesi fino al 14 giugno. Ragion per cui la data del 13, ipotizzata (con qualche distinguo, va detto) dai venti club come quella giusta per ripartire, al momento è escluso da una disposizione normativa. Ne conseguono due cose. In primis, data l’importanza dell’argomento è impensabile che il Governo si limiti a nascondere tra le pieghe di un DPCM un no così netto, peraltro mentre il dibattito va avanti. In secondo luogo, se davvero l’intenzione è quella di far ripartire il campionato, il DPCM in questione dovrà essere innovato da un altro atto di Conte. Ma, per capire se questo sarà necessario, utile o quantomeno opportuno, non si può non passare da un confronto diretto con le parti interessate. Perché deve occuparsene il Presidente del Consiglio e non il ministro dello Sport?

Perché il dialogo con Spadafora è stato disastroso. Le tappe e le frecciate sono tante e tali che sarebbe impossibile riassumerle qui. L’ultimo atto, ieri: mentre in Lega Serie A filtrava ottimismo sul nuovo protocollo appena trasmesso alla FIGC, il ministro invitava in tanti a non fare i fenomeni e ricordava le numerose richieste di fermare il campionato arrivategli via social. Il rapporto di Spadafora con il calcio, va chiarito, ha vissuto fasi alterne. In molte dichiarazioni c’è stata comprensione del problema, e anche nel DL Rilancio (per ora in bozza, ma aspettiamo fiduciosi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) il lavoro suo, e di chi lo ha consigliato, ha dato importanti risposte al mondo del pallone. D’altra parte, riecheggiano ancora le parole sul calcio che non è una priorità, la banalizzazione del tema ripartenza, l’incondizionato appoggio alle indicazioni (mediche quindi né politiche né giuridiche) del Comitato Tecnico Scientifico. Qualcuno, sia nel mondo del calcio che del Parlamento, ha intravisto in questo modus operandi una vera e propria battaglia personale contro il movimento calcistico. Non sappiamo, ovviamente, se sia così. Ma per ricomporre i cocci è diventato giorno dopo giorno sempre più indispensabile l’intervento diretto del Premier. Anche per superare, eventualmente, i rilievi del CTS: è già successo con le riaperture che stiamo vivendo in tutta Italia a partire da oggi. Ma, come è appunto accaduto per questa Fase 2, la responsabilità politica per una scelta contrastante con le indicazioni della task force medica può arrivare da Conte, non da Spadafora.