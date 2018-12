I 10 giorni da incubo di Iachini. L'Empoli non esce dalla bagarre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo 3 successi e un pareggio nelle prime 4 partite, l'Empoli di mister Iachini incappa nella terza sconfitta consecutiva. Un ko, quello contro il Toro, più pesante nel risultato che in termini di classifica. Ma che proprio per questo motivo può essere letto come grande rimpianto, alla luce dei risultati delle dirette concorrenti. Perché classifica alla mano gli azzurri, con un successo, avrebbero fatto un passo in avanti importante staccandosi dalla zona retrocessione, considerando anche i ko di Chievo, Bologna e Genoa e i pareggi di Frosinone, Udinese e SPAL. E invece come detto ecco il terzo ko consecutivo in dieci giorni che lascia gli azzurri in piena bagarre a soli 3 punti dal Bologna terzultimo. La prossima sfida, l'ultima dell'anno e del girone d'andata, sarà fondamentale per riprendere il cammino. Ma l'avversario di turno non è propriamente dei più semplici da affrontare, visto che al Castellani arriverà l'Empoli di Luciano Spalletti.