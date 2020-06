I 10 portieri più costosi secondo il CIES: comanda Ederson, Meret 10°. Non c'è Donnarumma

Il CIES Football Observatory ha stilato la classifica dei 10 portieri più costosi del mondo. La particolare graduatoria è guidata da Ederson del Manchester City con una valutazione di 86,8 milioni di euro. Chiudono il podio l’ex Roma Alisson Becker del Liverpool (84,2 milioni) e Kepa Arrizabalaga del Chelsea (76,4 milioni). Nella Top10 è presente al decimo posto anche Alex Meret del Napoli con un valore di 37,9 milioni, mentre al 9° posto ecco il numero 1 della Roma Pau Lopez (47,3 milioni).

Sorprende l’esclusione dalla classifica di Gianluigi Donnarumma, anche se in quest’ottica la valutazione del numero 1 rossonero è influenzata negativamente dalla scadenza ravvicinata del contratto.

1. Ederson, Manchester City - 86,8 milioni di euro

2. Alisson Becker, Liverpool - 84,2 milioni di euro

3. Kepa Arrizabalaga, Chelsea - 76,4 milioni di euro

4. Jan Oblak, Atletico Madrid - 52,7 milioni di euro

5. Marc-André ter Stegen, Barcellona - 50,2 milioni di euro

6. Thibaut Courtois, Real Madrid - 47,5 milioni di euro

7. David De Gea, Man United - 47,3 milioni di euro

8. Jordan Pickford, Everton - 45,2 milioni di euro

9. Pau Lopez, Roma - 37,9 milioni di euro

10. Alex Meret, Napoli - 35,7 milioni di euro

Top transfer values for big-5 league goalkeepers according to @CIES_Football algorithm: @edersonmoraes93 ahead of @Alissonbecker 🇧🇷👏Full rankings ➡️ https://t.co/P0Ohpx4eDz pic.twitter.com/s9MhKFZF1a

— CIES Football Obs (@CIES_Football) June 9, 2020