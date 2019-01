I 100 giocatori più costosi: 17 sono in Serie A. Insigne vale più di Icardi

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il CIES ha stilato quest'oggi la classifica dei 100 giocatori più costosi presenti al mondo (in basso il link per la top 10). Di questi, 17 militano in Serie A e uno è ancora di proprietà di un club italiano: André Silva, presente all'ultima posizione.

Lorenzo Insigne è il giocatore italiano più costoso, davanti a Chiesa e Immobile. Curioso notare come al secondo posto ci sia Cristiano Ronaldo, che vale più rispetto a quanto è stato pagato in estate dalla Juventus: 127.2 mln di euro contro i 100 mln spesi. In basso il dato.

6) Paulo Dybala (Juventus) 171.9 mln di euro

19) Cristiano Ronaldo (Juventus) 127.2 mln di euro

25) Lorenzo Insigne (Napoli) 104.7 milioni di euro

35) Mauro Icardi (Inter) 91.8 mln di euro

50) Joao Cancelo (Juventus) 78 mln di euro

64) Cengiz Under (Roma) 73.9 mln di euro

67) Federico Chiesa (Fiorentina) 71 mln di euro

68) Milan Skriniar (Inter) 70.2 mln di euro

70) Fabian Ruiz (Napoli) 70.1 mln di euro

72) Ciro Immobile (Lazio) 69.8 mln di euro

78) Kalidou Koulibaly (Napoli) 65.2 mln di euro

87) Gonzalo Higuain (Milan/Juventus) 60.3 mln di euro

90) Miralem Pjanic (Juventus) 58.6 mln di euro

91) Gianluigi Donnarumma (Milan) 58.4 mln di euro

92) Franck Kessié (Milan) 58.3 mln di euro

94) Alex Sandro (Juventus) 57.9 mln di euro

95) Bryan Cristante (Roma) 57.2 mln di euro

100) André Silva (Siviglia/Milan) 55.6 mln di euro