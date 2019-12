I 100 giorni di Conte. Tutto è cambiato con la rivoluzione marottiana

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dal 26 agosto, giorno dell'esordio in campionato dell'Inter contro il Lecce (netto 4-0), sono cambiate tante cose in casa nerazzurra. In cento giorni Antonio Conte ha compiuto un vero e proprio capolavoro, nonostante le mille difficoltà, legate soprattutto alla rosa corta e agli infortuni. Il club meneghino è primo in classifica, con un punto di vantaggio sulla Juventus, 17 sul Napoli e 20 sul Milan, e vede gli ottavi di finale di Champions League, un traguardo che non raggiunge dal lontano 2012.

Scelte vincenti - Ha pagato, come scrive La Gazzetta dello Sport, la "rivoluzione marottiana", l'amministratore delegato scelto dalla famiglia Zhang per riportare in alto il club dopo anni molto complicati. Il grande colpo è stato fatto in panchina: Antonio Conte è la prima fondamentale pietra del nuovo progetto. Una scelta coraggiosa, in primis sul piano economico, perché il tecnico salentino guadagna 11 milioni a stagione e a libro paga c'è ancora Luciano Spalletti, che costa 9 milioni alle casse nerazzurre. Ma l'Inter, con Conte, è andata sul sicuro; i risultati sono stati immediati e la crescita dei singoli è sotto gli occhi di tutti. Non era facile, per una bandiera della Juventus, conquistare il cuore degli storici rivali; l'ex CT della Nazionale c'è riuscito grazie alla grande serietà professionale e fa sognare un intero popolo.