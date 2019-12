I 100 milioni sono un ricordo. Napoli, il futuro di Allan di nuovo tema caldo

D'accordo, l'arrivo di Gennaro Gattuso può aver in parte cambiato le carte in tavola. Ma il futuro napoletano di Allan resta in forte dubbio, soprattutto dopo l'ammutinamento di cui il brasiliano è stato uno dei principali protagonisti. Esattamente un anno fa, fra la fine del 2018 e l'inizio del 2019, il PSG si era mosso con una certa insistenza per il centrocampista azzurro, ma la ferma volontà del presidente De Laurentiis di incassare una cifra compresa fra gli 80 ed i 100 milioni aveva bloccato la trattativa, con i parigini restii ad andare oltre i 50/60 milioni, bonus compresi.

PSG ancora vigile. Ma quanto vale oggi Allan? Il problema principale, probabilmente, è ancora una volta quello. Sul fatto che il cartellino del brasiliano si sia deprezzato rispetto ad un anno fa esistono pochi dubbi. Mentre qualche punto interrogativo in più permane sulla reale valutazione del giocatore che oggi verosimilmente non supera i 40-50 milioni. Negli ultimi giorni si è parlato di un interesse dell'Inter, ma come detto il PSG è ancora la candidata forte. Anche se Leonardo vorrebbe portare a termine l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato per la prossima estate.