10yearschallenge - Atalanta: da Doni a Gomez. La crescita nerazzurra

Da una rosa fatta e costruita per la salvezza a quella di adesso, che lotterà fino alla fine per l'accesso all'Europa. L'Atalanta, negli ultimi 10 anni, ha visto una crescita esponenziale e il lavoro della società e di Percassi in primis sta dando i frutti sperati. Cristiano Doni e Alejandro Gomez i due capitani, i due giocatori in grado di fare la differenza, mentre come centravanti si è passati dalla coppia Vieri-Floccari al super Duvan Zapata che stiamo ammirando in questi ultimi mesi. Di seguito le formazioni tipo dell'Atalanta, a 10 anni di distanza.

2008-2009 - Atalanta (4-4-2): Coppola; Garics, Talamonti, Pellegrino, Bellini; Ferreira Pinto, Guarente, Padoin, Doni; Floccari, Vieri.

In panchina: Consigli, Manzoni, Peluso, Rivalta, Bonaventura, Cigarini, Valdes.

Allenatore: Delneri.

2018-2019 - Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.