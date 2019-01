10yearschallenge - Bologna, non cambia l'obiettivo: tutto per la salvezza

© foto di Federico Gaetano

Dalla salvezza all'ultima giornata a quella, ancora tutta da conquistare, di quest'anno. Il Bologna è sempre alle prese con una classifica che non sorride e il mercato di gennaio potrebbe essere decisivo, come lo fu 10 anni fa, per la corsa alla permanenza in Serie A. Da Di Vaio a Santander, dall'acquisto di Osvaldo a quello di Sansone, con Mihajlovic e Inzaghi accomunati, in panchina, dalla voglia di crescere e imporsi come tecnici, attraverso un finale di campionato tutto da vivere. Di

2008-2009 - Bologna (4-3-1-2): Antonioli; Zenoni, Moras, Terzi, Bombardini; Marchini, Volpi, Mudingayi; Valiani; Adailton, Di Vaio.

In panchina: Colombo, Castellini, Lanna, Coelho, Bernacci, Amoroso, Mingazzini, Osvaldo.

Allenatore: Mihajlovic.

2018-2019 - Bologna (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Soriano, Dijks (Krejci); Santander, Sansone.

Allenatore: Filippo Inzaghi.