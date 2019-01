10yearschallenge - Fiorentina, zero trofei: i giovani per ripartire

© foto di Lorenzo Di Benedetto

La Fiorentina ha come obiettivo quello di tornare a vincere qualcosa, ma negli ultimi 10 anni, nonostante da Firenze siano passati ottimi giocatori, non ci è riuscita e dall'estate scorsa è partito un nuovo progetto, fatto di giovani, per provare a tornare a regalare una gioia al popolo viola. Una cosa non è cambiata dal 2008-2009 a oggi e il nome è quello di Pantaleo Corvino, uomo mercato oggi come allora.

2008-2009 - Fiorentina (4-3-3): Frey; Comotto, Gamberini, Kroldrup, Vargas; Kuzmanovic, Felipe Melo, Montolivo; Santana, Gilardino, Mutu.

In panchina: Storari, Gamberini, Pasqual, Zauri, Gobbi, Semioli, Donadel, Jovetic, Osvaldo, Pazzini.

Allenatore: Cesare Prandelli.

2018-2019 - Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Muriel, Simeone, Chiesa.

Allenatore: Stefano Pioli.