10yearschallenge - Inter, tutto è cambiato. Da Moratti-Mou a Suning

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dieci anni fa l'Inter era decisamente diversa da quella odierna. Il 2008-2009 era il primo anno con un certo José Mourinho in panchina e la società era ancora saldamente nelle mani di Massimo Moratti. Quella stagione l'Inter era infarcita di campioni e di ambizioni, come dimostra il Triplete della stagione successiva. Nel 2008-2009 arrivarono i successi in campionato e in Supercoppa Italiana, una sorta di anticamera per la ben più gloriosa stagione successiva. Oggi come detto tanto è cambiato, dalla società al campo passando per le ambizioni di una squadra che è tornata a calcare i principali palcoscenici europei solo da pochi mesi.

2008-2009 - Inter (4-3-1-2): Julio Cesar; Zanetti, Cordoba, Samuel, Maxwell; Muntari, Cambiasso, Chivu; Figo; Cruz, Ibrahimovic.

In panchina: Toldo, Jimenez, Materazzi, Santon, Quaresma, Mancini, Crespo.

Allenatore: José Mourinho

2018-2019 - Inter (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.