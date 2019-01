10yearschallenge - Juve, mercato cartina di tornasole. Da Amauri a CR7

© foto di Alberto Mariani

Quante cose sono cambiate in 10 anni, per la Juventus. I bianconeri nel 2008-2009 erano ancora alla ricerca della propria miglior versione dopo gli anni di calciopoli e la Serie B e in Italia era l'Inter a farla da padrona. Il presidente era Cobolli Gigli, in panchina si alternarono prima Claudio Ranieri poi Ciro Ferrara, il colpo di mercato estivo fu Amauri dal Palermo e l'Allianz Stadium non esisteva ancora. Momenti e situazioni diverse rispetto ad oggi, ma la Juventus riuscì comunque a centrare il secondo posto e a superare il girone di Champions League.

2008-2009 - Juventus (4-4-2): Buffon; Grygera, Legrottaglie, Chiellini, De Ceglie; Marchionni, Marchisio, Zanetti, Nedved; Amauri, Del Piero.

In panchina: Chimenti, Ariaudo, Poulsen, Ekdal, Iago Falque, Giovinco, Iaquinta.

Allenatore: Claudio Ranieri e Ciro Ferrara

2018-2019 - Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Mandzukic.