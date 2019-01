10yearschallenge - Roma, il primo Spalletti e l'addio al presidente Sensi

© foto di Alberto Fornasari

La Roma 2008-2009 era quella della prima gestione di Luciano Spalletti. La stagione si aprì con la scomparsa del presidente Franco Sensi, col club che passò in mano alla figlia Rosella. Sul campo, nonostante l'arrivo estivo di Julio Baptista dal Real Madrid, i giallorossi non riuscirono a confermare le attese e chiusero l'anno al sesto posto, centrando la qualificazione all'Europa League. In Champions, invece, la Roma arrivò fino agli ottavi di finale, dove fu eliminata dall'Arsenal di Arsene Wenger.

2008-2009 Roma (4-2-3-1): Doni; Cassetti, Mexes, Juan, Riise; De Rossi, Pizarro; Taddei, Perrotta, Vucinic; Totti.

In panchina: Julio Sergio, Tonetto, Cicinho, Motta, Loria, Aquilani, Brighi, Menez, Baptista, Montella.

Allenatore: Luciano Spalletti.

2018-2019 Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Nzonzi, De Rossi; Under, Zaniolo, Perotti; Dzeko.