10yearschallenge - Sassuolo, è cambiato tutto eccetto Magnanelli

Dieci anni fa, nel 2008-2009, in casa Sassuolo era tutto diverso rispetto ad oggi. La squadra era reduce dalla promozione in Serie B sotto la guida di un certo Massimiliano Allegri e per il campionato cadetto fu preso Andrea Mandorlini. Il Sassuolo, che giocava a Modena per l'occasione, si rese protagonista di un'ottima prima parte di stagione vissuta ai margini delle primissime posizioni. Ma da marzo il rendimento calò e alla fine della stagione arrivò un comunque onesto settimo posto finale. In quella squadra, oltre a Zampagna e ad un giovanissimo Andrea Poli, giocava anche capitan Magnanelli.

2008-2009 Sassuolo (4-3-3): Bressan; Piccioni, Bastrini, Consolini, Donazzan; Poli, Magnanelli, Fusani; Masucci, Zampagna, Noselli.

In panchina: Pomini, Girelli, Anselmi, Consolini, Salvetti, Pensalfini, Filkor, Martinetti.

Allenatore: Andrea Mandorlini

2018-2019 Sassuolo (4-3-3): Consigli; Marlon, Ferrari, Magnani, Rogerio; Bourabia, Magnanelli, Duncan; Berardi, Boateng, Di Francesco.