10yearschallenge - Torino, tre allenatori e una retrocessione inattesa

© foto di Federico De Luca

Non c'è che dire, la stagione 2008-2009 fu piuttosto tribolata per il Torino di Urbano Cairo. La stagione di Serie A iniziò con Gianni De Biasi in panchina, tecnico che fu sostituito a fine marzo da Walter Novellino. Il campionato, tuttavia, fu concluso da Giancarlo Camolese, un cambio disperato che non portò i frutti sperati, visto che i granata a fine stagione retrocessero in Serie B dopo aver concluso al 18esimo posto. La sessione estiva di mercato fu caratterizzata da un ampio ricambio della rosa, fra i tanti giocatori arrivati ricordiamo soprattutto Nic Amoruso dalla Reggina, un giovane Blerim Dzemaili dal Bolton e Ronaldo Bianchi, prelevato dal Manchester City.

2008-2009 Torino (4-3-1-2): Sereni; Abate, Natali, Di Loreto, Rubin; Diana, Barone, Dzemaili; Rosina; Amoruso, Bianchi.. A disp. Calderoni, Ogbonna, Saumel, Colombo, Vailatti, Ventola, Stellone.

Allenatore: Walter Novellino.

2018-2019 Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Djidji; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Ansaldi; Belotti, Iago Falque.