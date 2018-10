I 110 mln, la scelta di cuore. Ecco chi ha rifiutato Icardi questa estate

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nell'intervista rilasciata quest'oggi a Sky, a due giorni dal derby di Milano, Mauro Icardi ha confermato che la scorsa estate c'è stata la possibilità concreta di lasciare l'Inter. Non erano solo rumors, né solo scambi di informazioni. Ma trattative che si basavano su una clausola importante ma accessibile da 110 milioni di euro valida dal 1° fino al 15 luglio. "Ci sono stati contatti e potevo scegliere di andare via ma ho deciso di restare per me e per il bene della mia famiglia. Sono contento di essere rimasto all'Inter, qui mi sento a casa", ha detto Icardi quest'oggi. Ma dove poteva andare?

JUVENTUS - Prima di puntare tutte le fiches su Cristiano Ronaldo, la Juventus questa estate aveva nuovamente pensato all'acquisto di Mauro Icardi. La prima volta, nell'estate 2016, l'ex Sampdoria era la prima scelta (poi la società virò su Higuain). Due anni dopo, invece, Marotta e Paratici avrebbero voluto inserirlo proprio in uno scambio con il Pipita. Higuain e un sostanzioso conguaglio economico per arrivare a Icardi, che ha cinque anni e tre mesi in meno del suo connazionale. Una trattativa che, nonostante i contatti tra Wanda Nara e la dirigenza bianconera, naufragò ancor prima di luglio.

REAL MADRID - La possibilità più concreta, probabilmente anche quella più allettante. Nell'estate dell'addio di Cristiano Ronaldo, Florentino Perez è andato in lungo e in largo alla ricerca di un grande numero nove. Harry Kane, Robert Lewandowski, ma anche Mauro Icardi. Nei 15 giorni in cui la clausola era in vigore il Real Madrid a più riprese ha bussato alla porta del giocatore e a quella dell'Inter. Icardi non s'è mai sbilanciato e il club nerazzurro non s'è mai voluto sedere attorno a un tavolo. Un po' come capitato a parti invertire qualche settimana dopo per Luka Modric.

PSG, BAYERN E LE ALTRE SIRENE - Le vicende di mercato, però, sono sempre correlate e in questo senso la congiuntura astrale la scorsa estate ha favorito l'Inter. Perché Icardi era il nome in cima alla lista del PSG, così come del Bayern Monaco, in caso di valzer dei grandi numeri nove. Invece Cavani è rimasto a Parigi e Lewandowski - nonostante le sue dure dichiarazioni estive - a Monaco di Baviera. Bloccando così il mercato in entrata in quel ruolo delle due società.

Discorso simile per le big di Premier: tutte seguivano con interesse Icardi, ma tutte hanno puntato sugli stessi centravanti della passata stagione.