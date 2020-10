13 titoli non posson bastare: così i casi Messi e I3 Ventures hanno oscurato i trionfi di Bartomeu

Un Triplete nel 2014-2015, Liga, Copa del Rey, Supercoppa europea e Mondiale per club nel 2015-2016, Copa del Rey e Supercoppa di Spagna nel 2016-2017, Liga e Copa del Rey nel 2017-2018, Liga e Supercoppa di Spagna nel 2018-2019. Sono stati ben 13 i titoli vinti da Josep Maria Bartomeu in questi suoi sei anni alla guida del Barcellona.

Un palmarès importantissimo, considerando anche l'assenza di un certo Pep Guardiola in panchina, che non è riuscito però a evitare critiche, polemiche e addirittura dimissioni. Tra il caso "I3 Ventures", alcune discusse dichiarazioni ai media, la gestione dello spogliatoio, qualche decisione tecnica troppo avventata (vedi l'esonero di mister Valverde) e, soprattutto, lo scarso feeling con Lionel Messi, oltre che con gli altri senatori della rosa (da Luis Suarez a Busquets fino a Piqué), l'ex numero uno blaugrana a Barcellona sarà ricordato così più per i suoi demeriti che per i suoi meriti. Oscurato, nonostante i trionfi in patria e anche in Europa. Condannato, nonostante sul campo abbia fatto meglio dei suoi predecessori Sandro Rossel (9 titoli) e Joan Laporta (12 titoli). Per una ventata d'aria fresca, che tanto nuova tuttavia non sarà...

Il palmarès di Bartomeu al Barcellona:

- 4 Liga (2014-15, 2015-16, 2017-18, 2018-19)

- 4 Copa del Rey (2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18)

- 2 Supercoppa di Spagna (2015-16, 2018-19)

- 1 Champions League (2014-15)

- 1 Supercoppa europea (2015-16)

- 1 Mondiale per club (2015-16)