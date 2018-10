130 volte Quagliarella

Dal corrispondente a Genova.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

130 gol, 130 gioie per lui e per i suoi tifosi. Fabio Quagliarella fa cifra tonda. L’attaccante della Sampdoria ha nuovamente gonfiato la rete avversaria anche a San Siro raggiungendo un traguardo importante. Purtroppo per il team di Marco Giampaolo contro il Milan non sono arrivati punti ma l’attaccante di Castellammare di Stabia può festeggiare un importante traguardo personale. Il capitano blucerchiato ha raggiunto attaccanti del calibro di Ciccio Graziani ed Ezio Pascutti, arrivando a staccare Roberto Bettega, per lui 129 gol in Serie A e risultando, ma si sapeva già, il miglior realizzatore del massimo campionato in attività. Una predisposizione naturale per il gol che arriva in tutti i modi: di destro, di sinistro, di testa. E quasi sempre sono gesti atletici notevoli, da stropicciarsi gli occhi, da grande campione quale è. Un attaccante che segna e fa anche segnare. Infatti sono già cinque gli assist per lui in queste prime dieci giornate di campionato. L’ultimo proprio domenica sera per il momentaneo 1-1 di Saponara, arrivato dopo uno stop eccellente con cui ha mandato al bar Musacchio.

L’UOMO DAI GOL IMPOSSIBILI - Solo gol belli verrebbe da dire. Sono tante le maglie che ha indossato Quagliarella nel corso della sua carriera. In A, oltre la Samp, sono state Ascoli, Udinese, Napoli, Juventus e Torino. In tutte queste piazze sono arrivate reti importanti e alcune di pregevole fattura - come per esempio il gol all’Inter o al Pescara con la maglia bianconera nel campionato 2012-2013 o quello all’Atalanta ai tempi del Napoli nel 2009-2010 fino a quello al San Paolo quando però giocava nell’Udinese la stagione precedente -. Ma è forse all’ombra della Lanterna che l’attaccante ha realizzato le due marcature più belle. Il primo risale alla sfida contro il Chievo nel campionato 2006-2007 quando al “Bentegodi” segnò dalla trequarti campo. Il secondo è invece storia recente quando realizzò il definitivo 3-0 contro il Napoli di Carlo Ancelotti a Marassi. Tacco volante su cross di Bereszynski alle spalle di Ospina sotto una Gradinata Sud fra l’euforico e l’incredulo. Gol d’autore, gol importanti per Fabio Quagliarella. Un ragazzino di 35 anni per cui il tempo sembra non esser mai passato.