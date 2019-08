-15 alla Serie A. Atalanta, mercato tempestivo per continuare a sognare

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La stagione della definitiva consacrazione, per l'Atalanta di mister Gasperini. In Italia, ma anche e soprattutto in Europa con la Champions sudata e guadagnata con merito sul campo. E per continuare a stupire la Dea ha puntato tutto sulla continuità, confermando quasi in toto il blocco di giocatori dello scorso anno e aggiungendo un paio di elementi di grande valore tecnico.

COSA HA FATTO SUL MERCATO - La conferma di Mario Pasalic dopo la discreta ultima stagione (33 presenze, 5 gol e 3 assist) è importante nell'ottica delle continue rotazione campionato/Champions. In attacco è arrivato il colpaccio Luis Muriel, attaccante che si sposa alla perfezione con le caratteristiche di gioco del Gasp. Quindi grandi aspettative per Ruslan Malinovskyi, talento ucraino arrivato dal Genk. In uscita, invece, l'operazione più importante è sicuramente Gianluca Mancini alla Roma. Con lui via anche Etrit Berisha (SPAL), Dejan Kulusevski e Andreas Cornelius (Parma).

COSA MANCA - Un difensore di esperienza che possa sostituire il partente Mancini. E il profilo giusto è già stato individuato in Martin Skrtel, ex difensore fra le altre del Liverpool che nelle prossime ore firmerà il contratto con la Dea. Possibili, da qui a fine mercato, innesti anche a centrocampo e sulla corsia destra (nelle ultime ore è emerso il nome di Youssuf Sabaly.

COME È ANDATO IL PRECAMPIONATO - Dopo le tante voci sul possibile addio di Gasperini, il tecnico ha scelto di rimanere in sella alla Dea e fin dal ritiro di Clusone ha dato anima e corpo per mantenere la sua creatura ad altissimi livelli. La preparazione si è svolta con ritmi e metodi diversi rispetto al recente passato, con l'obiettivo di arrivare pronti sia al campionato che alla Champions. Da segnalare l'ottima preseason di Muriel, autore di ottime prestazioni nelle amichevoli. Piccola tegola: l'infortunio delle scorse ore di Timothy Castagne che lo ha costretto ad un intervento chirurgico al menisco.

OGGI GIOCHEREBBE COSÌ - (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, Freuler (MALINOVSKYI), De Roon, Gosens; Gomez; Ilicic (MURIEL), Zapata. All: Gasperini (confermato).