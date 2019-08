-15 alla Serie A. Brescia, scommesse Cellino in attesa del futuro di Tonali

Il Brescia prosegue il lavoro in vista della prima stagione di Serie A. Il modus operandi del patron Cellino è chiaro: mantenere l'ossatura della squadra che ha conquistato la promozione in Serie A e scovare giocatori mediaticamente non tanto chiacchierati da aggiungere al gruppo di Corini. Con l'obiettivo di provare a raggiungere la salvezza quanto prima.

COSA HA FATTO SUL MERCATO - Nelle ultime ore colpo importante per rafforzare la difesa, dal Sassuolo ecco Giangiacomo Magnani. Sempre per il reparto arretrato, nei giorni scorsi sono arrivati a Brescia Ales Mateju dal Brighton e Jhon Chancellor dall'Al Ahly. A centrocampo grande attesa per Jaromir Zmrhal, mentre davanti l'unico innesto per il momento è quello di Florian Ayé dal Clermont.

In uscita sono due le operazioni da registrare: Alessandro Martinelli, svincolato, e Biagio Meccariello al Lecce.

COSA MANCA - Ad oggi la priorità sembra rivolta al centrocampo, soprattutto per via dell'infortunio di Ndoj. Ma qualcosa si muoverà anche in avanti, con Cellino alla ricerca di un attaccante di esperienza nella massima categoria. Molto però sarà legato alla questione Sandro Tonali: il Brescia vuol tenerlo e valorizzarlo ulteriormente, ma nelle prossime settimane non è da escludere l'arrivo dell'offerta extralarge in grado di cambiare le carte in tavola.

COME È ANDATO IL PRECAMPIONATO - Le Rondinelle si sono ritrovate per un pre-ritiro al Centro Sportivo di Torbole Casaglia dall'8 al 12 Luglio. Poi tutti in ritiro a Darfo Boario Terme, dal 14 al 28 luglio. Un lavoro importante sul campo, quello degli uomini di Corini, che nelle varie amichevoli estive hanno strappato anche una vittoria di prestigio contro il Besiktas.

OGGI GIOCHEREBBE COSÌ - (4-3-1-2): JORONEN; Sabelli, MAGNANI, CHANCELLOR, Martella; Bisoli, Tonali, ZMRHAL; Spalek; Donnarumma, Torregrossa (AYE'). All: Corini (confermato).