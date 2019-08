-15 alla Serie A. Cagliari, Radja fa dimenticare Barella. Ora un attaccante

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

COSA HA FATTO SUL MERCATO - Via Barella, dentro Nainggolan. A livello anagrafico, forse i rossoblù hanno perso qualcosa. Nell'immediato, Maran potrebbe aver anche fatto un passo in avanti, considerato che al Ninja faranno compagnia Rog e Nandez: quest'ultimo ha firmato nella nottata il contratto coi sardi. In difesa è arrivato Mattiello sulla destra ed è stato confermato Cacciatore dopo la seconda metà della scorsa stagione. Al centro, anche una giovane promessa dal sicuro futuro come Walukiewicz. Capitolo cessioni: Barella su tutti, ovviamente. Ma hanno salutato la banda rossoblù anche certezze del recente passato come Padoin e Srna. A breve partirà anche Pajac, che oggi ha svolto le visite mediche col Cagliari.

COSA MANCA - Salutato il terzino sinistro, servirà un rinforzo in quel settore. È a un passo, a tal proposito, il ritorno di Luca Pellegrini, nel frattempo diventato un giocatore della Juventus. Poi, Giulini e Carli inseguono un attaccante che possa alternarsi a Pavoletti o giocare anche con l'ariete toscano: è l'anno del centenario, non si scherza. Con la Roma c'era un accordo per Gregoire Defrel, trattativa al momento congelata e non saltata. Le alternative? Eder piace da tempo, Simeone è un'ipotesi non semplice ma su cui il club isolano è vigile. In uscita, prevediamo traffico a centrocampo: Oliva, Bradaric, Colombatto, Cigarini, Ionita. Tutti di valore, sulla carta dovranno tutti combattere coi nuovi innesti: non è detto che vada bene a tutti. Romagna piace al Sassuolo, da risolvere l'intrigo legato a Joao Pedro.

COME È ANDATO IL PRECAMPIONATO - Aritzo nei primi giorni di luglio, poi Pejo fino a fine mese. Un po' di Sardegna, poi la classica montagna del Trentino. Amichevoli di prestigio: tra gli avversari affrontati, anche Leeds, Friburgo e Fenerbahçe. Coi turchi 2-2, pareggio anche con gli inglesi, meno bene nel doppio confronto ai tedeschi. Stasera tocca al Catania.

OGGI GIOCHEREBBE COSÌ - (4-3-1-2): Cragno; MATTIELLO, Romagna (WALUKIEWICZ), Ceppitelli, CACCIATORE; Castro, NANDEZ, ROG; NAINGGOLAN; Joao Pedro, Pavoletti. All: Maran (confermato).