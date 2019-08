-15 alla Serie A. Fiorentina fra mercato e ICC. Pulgar è solo l'ultimo colpo

© foto di Federico Gaetano

Fra le squadre che hanno cambiato maggiormente in questa calda estate di mercato c'è sicuramente la Fiorentina. La nuova Fiorentina, quella targata Rocco Commisso. Il ritorno del ds Pradè ha dato nuovo entusiasmo alla piazza e in collaborazione con Joe Barone il dirigente ex Udinese sta portando avanti un mercato specifico per le esigenze tattiche di Vincenzo Montella.

COSA HA FATTO SUL MERCATO - Il rebus di partenza era legato Federico Chiesa. Dopo tanto parlare, sembra essere arrivata la parola fine sulla telenovela del numero 25. Per analizzare il mercato iniziamo dalle uscite, visto che quella è sempre stata la priorità: Alban Lafont è tornato in Francia, al Nantes in prestito biennale. Vincent Laurini è passato al Parma, Jordan Veretout alla Roma. Negli ultimi giorni ha salutato anche Riccardo Saponara, arrivato al Genoa, mentre Vitor Hugo è tornato al Palmeiras.

In entrata, sebbene manchi ancora molto, sono già arrivati colpi importanti: Erick Pulgar e Milan Badelj sono gli ultimi acquisti in ordine temporale. Per la porta si è scelto di puntare ancora su Pietro Terracciano come secondo di Dragowski. In difesa sono arrivati Pol Lirola e Jacob Rasmussen, mentre a centrocampo da segnalare anche il volto nuovo di Szymon Zurkowski. In attacco invece, sempre dal Sassuolo, è stato preso Kevin Prince Boateng.

COSA MANCA - Tanto, sia in entrata che in uscita. Detto di Chiesa, le priorità in uscita sono legate ai nomi di Thereau, Dabo, Eysseric e Cristoforo. Ma anche il Cholito Simeone pare indirizzato verso l'addio. In entrata invece sono ancora 3-4 i colpi che si aspetta Montella: un difensore, un centrocampista, un esterno d'attacco e un centravanti che possa garantire gol e centimetri.

COME È ANDATO IL PRECAMPIONATO - La Fiorentina ha scelto Moena per l'ottavo anno consecutivo. Sulle Dolomiti si è vista inizialmente la prima squadra, poi partita per la tournée americana della ICC, quindi la formazione Primavera. Una volta rientrati dagli States, Montella e i giocatori si sono spostati a Montecatini Terme per la seconda parte di una preseason che ha visto partite di spicco contro Chivas, Arsenal e Benfica (in attesa del Galatasaray domenica).

OGGI GIOCHEREBBE COSÌ - (4-3-3) Dragowski; LIROLA, Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Benassi, BADELJ, ZURKOWSKI; Chiesa, BOATENG, Eysseric. All: Montella (confermato).