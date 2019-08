-15 alla Serie A. Hellas Verona, tanta esperienza in entrata. Sognando Balo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sofferta promozione conquistata lo scorso anno, l'Hellas Verona ha tutta l'intenzione di centrare la salvezza alla prima stagione in Serie A. E per farlo il club scaligero ha scelto di attuare una mezza rivoluzione in fatto di rosa, a cominciare proprio dalla panchina, dove quest'anno siedera Ivan Juric.

COSA HA FATTO SUL MERCATO - L'ultimo colpo in ordine di tempo è Gennaro Tutino, attaccante arrivato in queste ore dal Napoli. Dal Genoa sono arrivati giocatori di prospettiva e di esperienza, ovvero Koray Gunter, Darko Lazovic e Miguel Veloso. Il mercato è proseguito con Boris Radunovic (Atalanta) e Emmanuel Badu (Udinese), oltre a Salvatore Bocchetti reduce dall'esperienza russa allo Spartak Mosca. Chiusura col colpo a sorpresa dalla Dinamo Zagabria, ovvero Amir Rrahmani.

Diverse anche le operazioni in uscita: Mattia Valoti e Mohamed Fares sono ufficialmente della SPAL, mentre il portiere Nicolas è stato riscattato dall'Udinese. Bearzotti è passato al Modena, Boldor al Partizani, mentre Laribi e Balkovec all'Empoli.

COSA MANCA - Valerio Verre è in arrivo dalla Samp, mentre ancora qualcosa dovrà essere fatto in attacco. E il sogno resta quello legato a Mario Balotelli che però come noto è vicino al Flamengo.

COME È ANDATO IL PRECAMPIONATO - Anche l'Hellas ha scelto le Dolomiti per il ritiro estivo, per la precisione Primiero San Martino di Castrozza, dal 10 al 21 luglio. E dopo la prima fase di preparazione, spazio alle amichevoli di prestigio contro Hoffenheim, Trabzonspor e SPAL.

OGGI GIOCHEREBBE COSÌ - (3-4-2-1): Silvestri; GUNTER, RRAHMANI, BOCCHETTI; LAZOVIC, BADU, MIGUEL VELOSO, Vitale; Zaccagni, Bessa; Pazzini. All: JURIC (nuovo).