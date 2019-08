-15 alla Serie A. Inter, estate calda. Finalmente Lukaku, in attesa di Icardi

© foto di Dimitri Conti

Estate densa e piena di accadimenti, quella della nuova Inter di Antonio Conte. Proprio l'arrivo dell'ex ct al posto di Spalletti ha aperto le danze in casa nerazzurra, con Marotta e Ausilio che hanno deciso di puntare forte sulla voglia di rivalsa del tecnico. Sullo sfondo, i problemi emersi fin dalle prime battute per quanto riguarda la gestione dei casi Mauro Icardi e Radja Nainggolan.

COSA HA FATTO SUL MERCATO - Tantissime le operazioni già concluse dalla dirigenza interista, ultimo in ordine temporale quello di Romelu Lukaku. Proprio la trattativa per il belga ha catalizzato le attenzioni mediatiche riguardanti l'Inter nelle ultime settimane, ma alla fine la richiesta di Conte è stata assecondata. Oltre a Big Rom, alla Pinetina sono arrivati anche Nicolò Barella, Stefano Sensi, Valentino Lazaro e Diego Godin (oltre al riscatto di Politano). Giocatori importanti per una squadra che sta assumendo sempre più i contorni desiderati dal suo tecnico, anche se ancora qualcosa manca.

In uscita i dirigenti hanno portato avanti tante operazioni, soprattutto minori, che hanno permesso di generare importanti plusvalenza in ottica FFP: nei giorni scorsi Radja Nainggolan è tornato a Cagliari, prima del belga avevano salutato i vari Miranda (Jiangsu), Yann Karamoh (Parma), Andrew Gravillon (Sassuolo), Andrea Pinamonti (Genoa) e George Puscas (Reading).

COSA MANCA - Nonostante la grande mole di lavoro già portata avanti, le prossime settimane saranno ancora ricche di impegni per gli uomini mercato nerazzurri. In entrata continua a mancare un altro attaccante da affiancare a Lukaku: Edin Dzeko resta il primo nome e l'operazione è vicina al punto di svolta. Poi, una volta chiuso per il bosniaco, si penserà anche agli altri acquisti buoni per puntellare numericamente la rosa: un centrocampista, con Arturo Vidal in cima alle preferenze, e probabilmente un esterno di sinistra.

Ma le operazioni più importanti saranno probabilmente in uscita: Mauro Icardi è il primo della lista, ma verosimilmente la situazione di Maurito sarà risolta solo nelle ultime battute del mercato. Con lui potrebbbe partire anche Ivan Perisic: Conte non è rimasto folgorato dal croato ed il Bayern Monaco è in pressing. Quindi saranno da capire anche le situazioni riguardanti Joao Mario, Dalbert e Borja Valero.

COME È ANDATO IL PRECAMPIONATO - La prima parte di ritiro l'Inter l'ha svolta a Lugano, in totale e assoluta segretezza. Con Icardi e Nainggolan che prendevano parte via via alla sessione fisica, rimanendo però da parte durante quella tattica. Da lì la squadra si è spostata in Asia per la tournèe che l'ha vista protagonista in International Champions Cup, durante la quale c'è stato anche tempo per un confronto diretto a Nanchino fra Conte, la dirigenza e la famiglia Zhang. Quindi il rientro in Italia e la seconda parte di ritiro al Suning Training Center.

OGGI GIOCHEREBBE COSÌ - (3-5-2): Handanovic; Skriniar, GODIN, De Vrij; LAZARO, BARELLA, SENSI, Brozovic, Asamoah (Dalbert); Lautaro, LUKAKU. All: CONTE (nuovo).