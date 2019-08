-15 alla Serie A. Juve, rinnovamento e qualche gol di troppo. Priorità addii

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rinnovarsi e vincere ancora. Dopo aver salutato Allegri, la Juventus ha "subito" il tormentone legato a Pep Guardiola per poi scegliere Maurizio Sarri senza esitazioni. Il nuovo corso procede spedito, anche se la missione di vendere, come per molti club italiani, si sta rivelando più complicata del previsto, soprattutto in determinati casi. Fabio Paratici è alla prima estate da uomo mercato bianconero a tutto tondo (senza l'ausilio e la guida del maestro Marotta, nel frattempo divenuto rivale in seno all'Inter): il banco di prova per confermare di essere il miglior ds d'Italia. Fra tentazioni rumoreggianti soprattutto sui social (l'ultima è Neymar, ma c'è sempre anche Paul Pogba) e obiettivi concreti.

COSA HA FATTO SUL MERCATO - Due parametri zero d'eccellenza, il miglior giovane difensore del calcio europeo. I bianconeri sono partiti in quarta: Ramsey, Rabiot, De Ligt come prima ciliegina sulla torta. Il ritorno di Buffon, per fare il secondo a Szczesny. Poi operazioni ingenerosamente da definire "di contorno": Demiral per l'oggi e soprattutto il domani, Luca Pellegrini che partirà in prestito. Scambio sulla fascia difensiva destra: dentro Danilo, fuori Cancelo. All'insegna, come tutti gli ultimi giorni del mercato bianconero, della plusvalenza e delle ragioni di bilancio.

COSA MANCA - Vendere. La Juve ha salutato Moise Kean, ma ha almeno 5-6 giocatori considerati in partenza a tutti gli effetti. Lista lunga, da Perin a Mandzukic, passando per Higuain, Khedira, Matuidi. Poi Rugani e Dybala: corteggiato da Milan e Roma il primo, messo a questo punto apertamente sul mercato dal club il secondo. L'obiettivo è complicato ma anche piuttosto chiaro: accumulare un tesoretto che consenta alle casse del club di spingersi sempre più in alto. Verso Icardi, Chiesa, l'impossibile sogno Pogba: non può essere finita qui, sussurrano i tifosi. Paratici lavora per mettere un'altra ciliegina in vetta alla torta.

COME È ANDATO IL PRECAMPIONATO - In giro per il mondo. Italia, poi Cina, ora Stoccolma dove domani Sarri e i suoi sfideranno l'Atletico Madrid. Vittoria ai rigori con l'Inter, sconfitta di misura con il Tottenham. E un pareggio polemico soprattutto per l'assenza di Cristiano Ronaldo nella gara contro l'all stars della K-League. C'è un po' di tutto in questo precampionato bianconero, anche un po' di preoccupazione per una tenuta difensiva non proprio stagna per quanto visto finora.

OGGI GIOCHEREBBE COSÌ - (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci (DE LIGT), Chiellini, Alex Sandro; RAMSEY, Pjanic, Emre Can (RABIOT); Dybala, Mandzukic (Higuain), Cristiano Ronaldo. All: SARRI (nuovo)