-15 alla Serie A. Lazio, pochi cambiamenti ma occhio a Milinkovic-Savic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si era parlato tanto di un possibile approdo di Simone Inzaghi sulla panchina della Juventus, ma il mister piacentino anche stavolta non si è mosso dalla Capitale. Da lui, e dal sul 3-5-1-1, ripartirà la formazione biancoceleste, una macchina ormai collaudata e sempre in grado di stupire. Dopo la vittoria in Coppa Italia della passata stagione, l'obiettivo è di tornare a ruggire in campionato, puntando a un posto Champions.

COSA HA FATTO SUL MERCATO - Due soli innesti nell'undici di base, a testimoniare la qualità di un gruppo che ha fatto molto bene negli ultimi anni. Stefan Radu sembrava sul punto di salutare, così Tare si è subito messo all'opera alla ricerca di un difensore: alla fine è arrivato lo slovacco Denis Vavro, che andrà a comporre la linea arretrata insieme a Luiz Felipe ed Acerbi. Il colpo è sicuramente Manuel Lazzari: dopo le ottime stagioni con la maglia della SPAL, l'esterno azzurro ha la grande occasione di farsi valere ad alti livelli. Cipriano e Jony sono gli altri due innesti: il centrale brasiliano avrà bisogno di tempo per ambientarsi, mentre l'esterno spagnolo è già pronto e contenderà una maglia da titolare a Lulic. In uscita da registrare la cessione di Badelj alla Fiorentina e Murgia alla SPAL.

COSA MANCA - Molto dipenderà dall'eventuale cessione di Sergej Milinkovic-Savic, su cui restano forti le sirene di Inter, Juventus e Paris Saint-Germain. L'impressione è che il club non farà più grossi movimenti, se non a centrocampo: perso Yazici, finito al Lille, si continuano a seguire Dominik Szoboszlai e Seko Fofana. Occhio anche alla situazione legata a Caicedo: qualora l'attaccante dovesse partire, sarà opportuno acquistare anche una punta.

COME È ANDATO IL PRECAMPIONATO - Attacco in grande spolvero, difesa da rivedere. Otto vittorie in altrettante partite, contro avversari non proprio irresistibili. Trenta reti nelle prime due sgambate, contro Auronzo e Top-11 Cadore, poi due cinquine, rifilate a Triestina ed Entella. Quattro gol a Mantova, Bournemouth e Paderborn, prima del 5-1 all'Al-Shabab nel test di due giorni fa.

OGGI GIOCHEREBBE COSÌ - (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, VAVRO; LAZZARI, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa; Immobile. All: S.Inzaghi (confermato)