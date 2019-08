-15 alla Serie A. Lecce, esperienza e gioventù. Manca il colpo mediatico

Idee chiare e tanta voglia di stupire. Il Lecce si presenta alla prima stagione di Serie A con una conferma importante. Quella di Fabio Liverani, ovvero uno dei principali artefici della promozione dello scorso anno. Sul mercato, invece, il ds Meluso ha scelto di puntare su un mix fra esperienza e gioventù.

COSA HA FATTO SUL MERCATO - Come detto in entrata qualche scommessa e qualche colpo sicuro, di esperienza. Del primo gruppo fanno parte Simone Lo Faso (Palermo), Romario Benzar (Steaua Bucarest), Yevhen Shakhov(PAOK) e Brayan Vera (Leones). Del secondo, ovvero dei giocatori pronti all'uso, fanno parte Gianluca Lapadula, Luca Rossettini e Gabriel.

In uscita per il momento poco da segnalare, con le ufficialità che riguardano i soli Luca Di Matteo (Teramo) e Antonio Marino (Venezia).

COSA MANCA - Sono almeno 4 i colpi in entrata attesi in casa Lecce. Il primo e più importante è certamente l'attaccante che dovrà far coppia con Lapadula nel 4-3-1-2 di Liverani: l'obiettivo numero uno era (è) Burak Yilmaz, l'alternativa Kostas Mitrglou. Ma viste le difficoltà per entrambi, nelle ultime ore il Lecce ha provato a chiudere col Sassuolo per El Khouma Babacar. In difesa vicino Cristian Dell'Orco, così come Edoardo Goldaniga, mentre per la fascia destra salgono le quotazioni di Andrea Rispoli. Quindi atteso un colpo a centrocampo, attenzione al nome di Luca Valzania dall'Atalanta.

COME È ANDATO IL PRECAMPIONATO - Nella meravigliosa cornice della Val Gardena, a Santa Cristina, il Lecce ha iniziato a preparare la sua stagione, dal 14 al 28 luglio. La seconda parte di ritiro invece i salentini hanno deciso di svolgerla a casa, all'Acaya Golf Resort & SPA. Il tutto in attesa del primo impegno ufficiale, il 18 agosto in Coppa Italia.

OGGI GIOCHEREBBE COSÌ - (4-3-1-2): GABRIEL; BENZAR, Lucioni, ROSSETTINI, VERA; Tachtsidis, Petriccione, SHAKHOV; Mancosu; Falco, LAPADULA. All: Liverani (confermato).