-15 alla Serie A. Milan, 5 gli acquisti in attesa del colpaccio sulla trequarti

L'estate del Milan si è aperta col cambio di guida tecnica, con la squadra che è stata affidata a Marco Giampaolo. Ma i cambiamenti hanno riguardato anche la dirigenza, con Boban e Massara che si sono aggiunti a Paolo Maldini per la gestione del mercato.

COSA HA FATTO SUL MERCATO - Ad oggi sono 5 i nuovi acquisti del Milan. A centrocampo sono arrivati Rade Krunic ed Ismael Bennacer, mentre per la corsia sinistra si è scelto di puntare forte su quel Theo Hernandez in uscita dal Real Madrid. Quindi gli ultimi due acquisti, in ordine temporale: il primo è Rafael Leao, attaccante prelevato dal Lille per 28 milioni di euro complessivi. Il secondo è Leo Duarte, centrale brasiliano ex Flamengo costato 11 milioni di euro.

In uscita invece il mercato rossonero fatica ancora a decollare: non senza rimpianti se n'è andato Patrick Cutrone, volato al Wolverhampton. Mentre a inizio estate si sono svincolati per fine contratto Montolivo, Bertolacci, Abate, Zapata e José Mauri.

COSA MANCA - Principalmente un trequartista che possa agire alle spalle della coppia di attaccanti. Il primo nome resta quello di Angel Correa dell'Atletico Madrid, mentre Matias Zaracho del Racing è per il momento solo un'alternativa. Poi ci sarà spazio per un colpo in difesa.

In uscita ci sarà ancora una cessione di lusso. E il primo indiziato resta Suso, anche se ancora nessuno ha messo sul piatto i 30/35 milioni necessari.

COME È ANDATO IL PRECAMPIONATO - Il Milan ha scelto di svolgere la preparazione estiva all'interno delle mura di Milanello. Fra la prima e la seconda parte di preparazione, però, la squadra di Giampaolo è stata impegnata nell'International Champions Cup, competizione in cui ha sfidato Bayern Monaco, Benfica e Manchester United.

OGGI GIOCHEREBBE COSÌ - (4-3-1-2): G. Donnarumma; Calabria, DUARTE, Romagnoli, THEO HERNANDEZ; Kessié (KRUNIC), BENNACER, Paquetà; Calhanoglu; Piatek, RAFAEL LEAO. All: GIAMPAOLO (nuovo).