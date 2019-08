-15 alla Serie A. Parma, cambiare senza stravolgere: 13 innesti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima rivelazione del campionato, poi salvo con tranquillità. Al ritorno nel massimo campionato, il Parma ha ben figurato e nelle ambizioni della società c'è l'idea di migliorare il piazzamento, senza voli pindarici ma con tanta concretezza. Per questo, visti anche i buoni risultati, le scelte dei crociati sono state nel segno della conferma della dirigenza e dell'allenatore. Senza paura di cambiare, ma di fatto paradossalmente senza stravolgere l'ossatura della squadra.

COSA HA FATTO SUL MERCATO - Tredici innesti, non pochi. Anzi, dopo il Genoa la società ducale è quella che si è più mossa, a livello numerico, in questo mercato estivo. Anche se in diversi casi si tratta di conferme o riscatti rispetto alla rosa dell'anno scorso. In porta è stato riscattato Sepe, poi sono arrivati Colombi e Alastra. Dermaku e Laurini in difesa, a centrocampo oltre alla conferma di Grassi ecco Hernani, Brugman e Kulusevski. Il colpo è aver riscattato anche Inglese dal Napoli, per dargli il cambio c'è Cornelius, dall'Inter è arrivato un titolare come Karamoh oltre al gioiellino Adorante. Cessioni pesanti? Poco o nulla, ma senza appesantire la bilancia. Dall'Inter, nell'affare Brazao, sono arrivati soldi importanti; il Parma ha poi monetizzato anche dalle cessioni di Stulac, Di Gaudio e Brunori, senza farsi ingolosire dalle offerte delle big per Gervinho.

COSA MANCA - Rinforzi in difesa. Almeno un terzino sinistro, con Pezzella come principale indiziato. Dovessero arrivarne due, D'Aversa non storcerebbero il naso, come pure in caso di un ulteriore innesta a livello di difensori centrali. Poi, ammesso che sul futuro di Gervinho non vi siano ripensamenti, c'è sempre tempo per regalare una sorpresa dal nome altisonante: proprio l'ivoriano, un anno fa, fu un arrivo inatteso. Da ultimo, manca ancora il completamento dell'opera di sfoltimento.

COME È ANDATO IL PRECAMPIONATO - Due settimane a Prato allo Stelvio, dall'8 al 21 luglio, ora si lavora a Collecchio. Dopo le classiche goleade alle rappresentative locali, il Parma ha pareggiato 2-2 col Trabzonspor e perso col Burnley. Nel mezzo, il 4-0 agli austiaci del GW Micheldorf. Domani scenderà in campo contro la Sampdoria in un vero e proprio antipasto della prossima Serie A.

OGGI GIOCHEREBBE COSÌ - (4-3-3): SEPE; LAURINI, Iacoponi (DERMAKU), Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, BRUGMAN, HERNANI; Gervinho, INGLESE, KARAMOH. All: D'Aversa (confermato).