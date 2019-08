-15 alla Serie A. Roma, altra rivoluzione. E ancora manca il nuovo bomber

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ennesima estate di rivoluzioni in casa Roma. Per ripartire la società giallorossa ha scelto di puntare su Paulo Fonseca per la panchina e su Gianluca Petrachi per la direzione sportiva. Anche se inevitabilmente l'attenzione mediatica si è rivolta soprattutto all'addio di Daniele De Rossi e a quello societario di Francesco Totti.

COSA HA FATTO SUL MERCATO - La campagna acquisti si è aperta con gli arrivi di Leonardo Spinazzola dalla Juventus, con Luca Pellegrini come parziale contropartita tecnica, e di Pau Lopez, portiere spagnolo ex Betis. Successivamente è stato il momento dello sbarco a Trigoria di Amadou Diawara (Napoli), Jordan Veretout (Fiorentina) e Gianluca Mancini (Atalanta).

In uscita solita mezza rivoluzione: Kostas Manolas è andato a Napoli previo pagamento della clausola rescissoria. Stephan El Shaarawy ha scelto l'esilio dorato in Cina, mentre Rick Karsdorp è tornato al suo Feyanoord. Chiusura con Gerson, rientrato in Brasile al Flamengo, Ivan Marcano tornato al Porto e Daniele Verde, passato ai greci dell'AEK.

COSA MANCA - Sembrano essere tre i ruoli scoperti in casa Roma. O almeno quelli che potrebbero aver bisogno di un'aggiunta a livello numerico. In difesa arriverà un altro centrale, così come un terzino destro vista la partenza di Karsdorp. Ma il primo e più grande punto interrogativo riguarda l'attacco: la permanenza di Edin Dzeko è sempre più complicata, con l'Inter che ha ulteriormente alzato il pressing. Una volta partito il bosniaco, ci sarà l'assalto al centravanti: e Gonzalo Higuain resta sogno e primo obiettivo di mercato.

COME È ANDATO IL PRECAMPIONATO - Dopo aver annullato il ritiro previsto a Pinzolo, la Roma si è ritrovata il 9 luglio a Trigoria. Tanto lavoro sia fisico che tattico per mister Fonseca, con la squadra che a giudicare dai risultati delle prime amichevoli sembra aver metabolizzato bene la nuova filosofia. Un banco di prova importante ci sarà domenica, quando i giallorossi affronteranno il Real Madrid.

OGGI GIOCHEREBBE COSÌ - (4-2-3-1) PAU LOPEZ; Florenzi, Fazio, MANCINI, SPINAZZOLA; Cristante (DIAWARA), Lo.Pellegrini (VERETOUT); Under, Zaniolo, Kluivert; Dzeko. All: FONSECA (nuovo).