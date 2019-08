-15 alla Serie A. Samp, tra cessione a Vialli e le richieste di Di Fra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Chiusa l'era Giampaolo dopo tre anni, Massimo Ferrero si affida a Eusebio Di Francesco, desideroso di ripartire dopo l'esonero subito nella scorsa stagione a Roma. In casa blucerchiata, però, tiene banco soprattutto la questione del passaggio di proprietà: sembra ormai ai dettagli la cessione al gruppo guidato dall'ex bomber Gianluca Vialli.

COSA HA FATTO SUL MERCATO - Sulla carta, la Samp sembra avere urgente necessità di trovare diversi rinforzi utili per il sistema di gioco adottato dall'ex tecnico del Sassuolo. Ceduti Praet e Andersen quasi a peso d'oro, sono arrivati l'ex interista Jeison Murillo, Julian Chabot, Fabio Depaoli, Gonzalo Maroni e Morten Thorsby, oltre ai riscatti di Audero, Jankto e Ferrari.

COSA MANCA - L'impressione è che manchi ancora più di un tassello per completare il quadro. Un regista basso, innanzitutto, e un altro esterno offensivo titolare. Poi Di Francesco spera di avere un terzino di spinta e un altro centrale difensivo. Gli obiettivi sono noti: da Ben Arfa a Brekalo, passando per Lammers, Rigoni e Verdi, i liguri cercano qualità per spiccare il volo e provare a sorprendere.

COME È ANDATO IL PRECAMPIONATO - Dopo le prime agili sgambate, chiuse in goleada, la Samp si è confrontata con il Monaco, contro cui ha perso di misura. Qualche giorno fa è arrivata una pirotecnica vittoria per 5-3 con lo Spezia. Domani sfida dal sapore di campionato: al Tardini, Quagliarella e compagni saranno ospiti del Parma di D'Aversa.

OGGI GIOCHEREBBE COSÌ - (4-3-3): Audero; Bereszynski (DEPAOLI), MURILLO, Colley, Murru; Jankto, Ekdal, Linetty; Caprari, Quagliarella, MARONI. All: DI FRANCESCO (nuovo).