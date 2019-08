-15 alla Serie A. Sassuolo, tanti volti nuovi. E Berardi è ancora neroverde

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Sassuolo da una parte ha scelto la continuità, trattenendo il tecnico Roberto De Zerbi per il secondo anno consecutivo. Dall'altra ha cambiato molto in termini di giocatori della rosa. Con l'obiettivo di consegnare all'allenatore un gruppo più omogeneo e meglio assortito per quelle che sono le sue idee di calcio.

COSA HA FATTO SUL MERCATO - Come detto sono tanti i volti nuovi di casa neroverde: per la difesa sono arrivati Andrew Gravillon (Inter) e Jeremy Toljan (Borussia Dortmund). A questi è da aggiungere l'importante riscatto di Rogerio dalla Juventus. Per il centrocampo i volti nuovi sono quelli di Hamed Traore dall'Empoli e Pedro Obiang dal West Ham, mentre davanti si è scelto di puntare forte su Francesco Caputo dopo l'ottima prima stagione in A con l'Empoli.

Anche in uscita però sono da registrare cessioni importanti: Stefano Sensi è passato all'Inter, mentre Merih Demiral è andato alla Juventus dopo soli 6 mesi in neroverde. Federico Di Francesco è un nuovo giocatore della SPAL, Pol Lirola e Kevin Prince Boateng sono passati alla Fiorentina, mentre Giangiacomo Magnani e Cristian Dell'Orco sono da poche ore nuovi giocatori di Brescia e Lecce.

COSA MANCA - Un paio di colpi almeno, in entrata. La priorità è tutta rivolta ad un difensore ed il nome di Omer Toprak del Borussia Dortmund è sempre in cima alla lista. Quindi si penserà anche ad un nuovo attaccante, soprattutto se (come sembra) Babacar dovesse lasciare. E in tal senso il nome di Diego Farias è da tenere ancora in considerazione.

COME È ANDATO IL PRECAMPIONATO - Dal 14 luglio all'1 agosto la squadra neroverde si è allenata a Vipiteno, nel fresco delle Dolomiti. A differenza di quasi tutte le altre squadre di Serie A però il Sassuolo ha scelto di affrontare squadre di livello o categoria più bassa, nelle amichevoli estive (Sudtirol, Ciliverghe Mazzano, Empoli, Alessandria).

OGGI GIOCHEREBBE COSÌ - (4-3-3): Consigli; TOLJAN, Marlon, Ferrari, ROGERIO; Duncan, OBIANG, TRAORE'; Berardi, CAPUTO, Boga. All: De Zerbi (confermato).