-15 alla Serie A. Udinese, si riparte da Tudor. Dilemma De Paul

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla seconda salvezza consecutiva conquistata, il presidente Pozzo non ha potuto far altro che confermare Igor Tudor sulla panchina della sua Udinese. Il mister croato per due volte è riuscito a tirar fuori i friulani da una situazione complicata; sarebbe stato quanto mai insensato non dargli l'opportunità di guidare la squadra per un'intera stagione. L'ex calciatore di Siena e Juve ha avuto finalmente la possibilità di plasmare i giocatori fin dal ritiro.

COSA HA FATTO SUL MERCATO - La rosa non ha subito particolari cambiamenti, almeno fino a questo momento. Tudor ha già annunciato che rinuncerà alla difesa a tre, per passare presumibilmente a un 4-3-1-2: acquistati il centrale Becao, il centrocampista Jajalo e gli attaccanti Cristo e Nestorovski, hanno invece lasciato il Friuli a titolo definitivo Machis, Wague, Badu e Behrami.

COSA MANCA - Il futuro di Rodrigo De Paul tiene tutti col fiato sospeso e inevitabilmente condizionerà le scelte future di mercato. L'Udinese, però, punta a rinforzarsi comunque in mezzo al campo e ha quasi chiuso un altro acquisto, quello del centrocampista Walace dell'Hannover. Si prospetta invece un duello col Bologna per Nicolas Dominguez, mentre Giuseppe Pezzella potrebbe salutare, rendendo necessario un investimento in difesa: su di lui c'è il Parma.

COME È ANDATO IL PRECAMPIONATO - Il cammino dell'Udinese nel precampionato non è cominciato nel migliore dei modi: tra il 20 e il 27 luglio sono arrivate tre sconfitte, contro Ravenna, Al Hilal e Borussia Dortmund. Agosto, invece, ha portato miglioramenti e i primi sorrisi: venerdì scorso il successo all'inglese contro il Besiktas, mentre sabato un 7-0 al Cjarlins Muzane.

OGGI GIOCHEREBBE COSÌ - (4-3-1-2): Musso; Larsen, Troost-Ekong, BECAO, Samir; Fofana, Mandragora, Barak; De Paul; Pussetto, NESTOROVSKI. All: Tudor (confermato).