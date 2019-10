15 anni di Messi - La bacheca dell'Argentina prima e dopo: quasi la stessa

© foto di Imago/Image Sport

16 ottobre 2004, mancano sette minuti alla fine di Espanyol-Barcellona. I blaugrana, in vantaggio di misura da inizio gara grazie al gol di Deco, sono guidati da Frank Rijkaard, che decide di far esordire un ragazzino cresciuto nella Masia, col numero 30 sulla schiena. È più piccolo di tutti, ma li salta come birilli, anche se in quel Barça brilla soprattutto la stella di Ronaldinho. È Lionel Messi, ieri sera ha vinto la sua sesta Scarpa d'Oro e quindici anni fa esordiva con la maglia del Barcellona.

Il titolo è ovviamente provocatorio. Nella strepitosa carriera di Messi, mancano i successi con la maglia dell'Argentina. La bacheca è sostanzialmente sempre quella, abbastanza vuota da quasi trent'anni a questa parte. Una collezione di delusione, grandi o piccole: l'albiceleste ha infatti rimediato, con Messi, una finale persa ai Mondiali e ben tre in Copa America. L'unica affermazione da giovanissimo: nel 2008, all'Olimpiade di Pechino aiutò l'Argentina nella vittoria dell'oro (sempre titolare, 2 gol segnati). La bacheca, in sostanza, non è proprio la stessa, ma poco ci manca.

Discorso diverso per i traguardi personali. Pur non essendo amato in patria ai livelli di giocatori come Maradona o Batistuta (anche perché di fatto in Argentina non ha mai giocato), Messi ha scritto un pezzo di storia della Nazionale. È terzo per numero di presenze (difficile, non impossibile, raggiungere Zanetti e Mascherano), ma soprattutto primo a livello di gol segnati.

Le finali perse di Messi con l'Argentina

Mondiali: 2014

Copa America: 2007-2015-2016

I numeri di Messi

3° per presenze: 136. Al primo posto c'è Mascherano (147), segue Javier Zanetti (145).

1° per gol: 68. Il podio è completato da Batistuta (54) e Aguero (41).