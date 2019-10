15 anni di Messi - Tutti gli allenatori della Pulce al Barcellona

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

16 ottobre 2004, mancano sette minuti alla fine di Espanyol-Barcellona. I blaugrana, in vantaggio di misura da inizio gara grazie al gol di Deco, sono guidati da Frank Rijkaard, che decide di far esordire un ragazzino cresciuto nella Masia, col numero 30 sulla schiena. È più piccolo di tutti, ma li salta come birilli, anche se in quel Barça brilla soprattutto la stella di Ronaldinho. È Lionel Messi, ieri sera ha vinto la sua sesta Scarpa d'Oro e quindici anni fa esordiva con la maglia del Barcellona.

L'olandese non è l'allenatore che ha schierato più volte Messi. Rijkaard ha senza dubbio il merito di aver buttato nella mischia un giovane argentino che poi ha cambiato la storia del calcio. Per ovvie ragioni, è il tecnico con cui la Pulce vanta il minor minutaggio medio. L'allenatore ad averlo fatto giocare di più? Chiaramente, Guardiola, di cui Messi è un simbolo a tutti gli effetti. Clamorosa la media-gol con quasi tutti gli allenatori: la migliore, però, è quella sotto gli ordini dell'indimenticato Tito Vilanova.

Tutti gli allenatori di Messi -

Pep Guardiola - 219 partite, 211 gol. Minutaggio medio a gara: 83'. Media gol a gara: 0,96.

Luis Enrique - 158 partite, 153 gol. Minutaggio medio a gara: 87'. Media gol a gara: 0,97.

Frank Rijkaard - 110 partite, 42 gol. Minutaggio medio a gara: 67'. Media gol a gara: 0,38.

Ernesto Valverde - 109 partite, 97 gol. Minutaggio medio a gara: 81'. Media gol a gara: 0,89.

Gerardo Martino - 46 partite, 41 gol. Minutaggio medio a gara: 81'. Media gol a gara: 0,89.

Tito Vilanova - 42 partite, 48 gol. Minutaggio medio a gara: 80'. Media gol a gara: 1,14.

Jordi Ruera* - 8 partite, 12 gol. Minutaggio medio a gara: 90'. Media gol a gara: 1,5.

*= vice di Vilanova, subentrato dopo le dimissioni per ragioni di salute