17 anni di Della Valle - Da Vierchowod a Montella: i 12 allenatori

© foto di Giacomo Morini

Dodici allenatori in diciassette anni. Questo il bilancio definitivo dell'era Della Valle alla Fiorentina, dalla Serie C2 fino alla Champions League, disputata in due occasioni con Cesare Prandelli. Ma andiamo con ordine.

La risalita in Serie A - Il primo allenatore messo sotto contratto dai fratelli marchigiani è stato Pietro Vierchowod, nell'estate del 2002, alla guida della Florentia Viola in C2. L'ex difensore non andò però bene, tanto da essere esonerato: al suo posto Alberto Cavasin, che ottenne la promozione. Grazie al ripescaggio in Serie B la Fiorentina saltò una categoria e lo stesso tecnico iniziò la nuova stagione, non riuscendo però a tenere il suo posto fino alla fine. L'artefice del ritorno in Serie A fu infatti Emiliano Mondonico, nello spareggio contro il Perugia. Mondonico guidò poi la Fiorentina anche nel primo anno nella massima Serie ma fu esonerato. Chiusero la stagione Sergio Buso e Dino Zoff.

L'era Prandelli - Il primo vero grande momento, tra le big, per la Fiorentina dei Della Valle fu quello con Cesare Prandelli in panchina. Il tecnico di Orzinuovi guidò la squadra gigliata dal 2005 al 2010 e riuscì a raggiungere per due volte la Champions League. Terminata l'era Prandelli il testimone passò a Sinisa Mihajlovic, ma con il serbo furono anni difficili per la Fiorentina, fino al suo esonero, dopo un anno e mezzo, con Delio Rossi che prese il suo posto ma che non riuscì a terminare la stagione. La panchina fu affidata a Vincenzo Guerini che riuscì a salvare la squadra.

Montella, Sousa e Pioli - Nell'estate 2012 i Della Valle scelsero Vincenzo Montella e l'Aeroplanino non deluse, visto che è stato probabilmente con lui che la Fiorentina ha giocato il miglior calcio. Tre stagioni con una semifinale di Europa League e una finale di Coppa Italia, con la Champions sfiorata. Nel 2015 fu invece Paulo Sousa ad arrivare a Firenze e il portoghese riuscì a riportare la formazione viola in testa alla classifica dopo circa 20 anni. il rapporto tra l'allenatore lusitano e la piazza si incrinò presto e dopo due stagioni lo stesso Sousa passò il testimone a Stefano Pioli, che è rimasto in viola fino a pochi mesi fa, quando ha rassegnato le sue dimissioni. Il Montella bis è poi storia recente con la salvezza ottenuta soltanto all'ultima giornata.

La lista completa -

1 - Pietro Vierchowod

2 - Alberto Cavasin

3 - Emiliano Mondonico

4 - Sergio Buso

5 - Dino Zoff

6 - Cesare Prandelli

7 - Sinisa Mihajlovic

8 - Delio Rossi

9 - Vincenzo Guerini

10 - Vincenzo Montella

11 - Paulo Sousa

12 - Stefano Pioli