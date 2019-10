23 azzurri per Euro 2020, ali: tre sicure, ma saranno quattro?

© foto di www.imagephotoagency.it

"La rosa per l'Europeo è praticamente fatta". A dirlo è Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia. Un annuncio arrivato ad ampia distanza dal 12 giugno, giorno del là della kermesse continentale. Chi saranno i 23 che il ct chiamerà per Euro 2020? Tuttomercatoweb.com dedica un lungo speciale agli azzurri, ruolo per ruolo, per cercare di capire quale sarà la lista dell'Italia per l'Europeo.

LE ALI

I SICURI - Tre su quattro sono già bell'e scelti, a meno che Federico Bernardeschi non venga inserito nelle mezz'ali. In generale sono intoccabili Federico Chiesa e Lorenzo Insigne, quasi sempre schierati titolari (quando possibile) da Roberto Mancini. Impossibile che uno dei tre venga

I DUBBI - Se dovesse essere inserito un quarto nome, probabilmente risponderebbe a quello di Stephan El Shaarawy. Per continuità di convocazione, in primis, ma anche perché è quello che dà più certezze. Politano rischia di essere un panchinaro all'Inter, quindi meno papabile.

LE SORPRESE - Potrebbe essere Domenico Berardi, ma dovrebbe riuscire a chiudere l'annata della vita, roba da 20 gol e oltre. È partito bene con 5 reti, servirebbe un'ulteriore spinta, un'onda lunga che per ora è difficilmente immaginabile. Più che altro perché lo stesso Mancini non lo ha mai preso in grossa considerazione. Meglio Vincenzo Grifo, in questo senso, ma anche lui sarebbe un outsider nella corsa ai posti validi.

LE ALI

Sicuri

Federico Chiesa, Federico Bernardeschi, Lorenzo Insigne

In ballottaggio

Domenico Berardi, Stephan El Shaarawy, Matteo Politano, Vincenzo Grifo