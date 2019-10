23 azzurri per Euro 2020, centrocampisti: titolari ok, manca Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"La rosa per l'Europeo è praticamente fatta". A dirlo è Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia. Un annuncio arrivato ad ampia distanza dal 12 giugno, giorno del là della kermesse continentale. Chi saranno i 23 che il ct chiamerà per Euro 2020? Tuttomercatoweb.com dedica un lungo speciale agli azzurri, ruolo per ruolo, per cercare di capire quale sarà la lista dell'Italia per l'Europeo.

CENTROCAMPISTI CENTRALI

I SICURI -

L'idea di Roberto Mancini è quella di giocare con il 4-3-3. Dunque sei uomini per tre maglie, anche se la duttilità di molti potrebbe portare il ct a non avere sei di ruolo in mezzo. Ci sono però più certezze che dubbi. Marco Verratti è certo di una chiamata e per il gioco palla a terra del Mancio anche di una maglia da titolare. Lui come l'imprescindibile regista, Jorginho del Chelsea. Due dall'estero, uno dalla Serie A, Lorenzo Pellegrini della Roma, ora ai box dell'infortunio ma stimatissimo non solo dal suo club ma anche a Casa Azzurri. Due gli interisti che al momento hanno certamente un posto con l'Italia in vista di Euro 2020: Stefano Sensi, grande rivelazione dell'inizio di campionato. Poi Nicolò Barella, meno appariscente ma convincente con la maglia azzurra.

I DUBBI -

Al momento chi si gioca il sesto posto in mediana è un dubbio che riguarda la Roma. Bryan Cristante e Nicolò Zaniolo e non è da escludere che Mancini possa chiamare anche entrambi, lasciando a tre il numero effettivo di esterni in rosa. Di fatto, nel tridente, possono giocare anche Alessandro Florenzi e lo stesso Zaniolo. L'altro nome, più indietro, è quello di Roberto Gagliardini che anche all'Inter al momento ha perso i galloni da titolare.

LE SORPRESE -

Due giovani, in primis Sandro Tonali che può essere l'eventuale vice Jorginho e questo non escluderebbe un'eventuale chiamata di Zaniolo. Dall'Under 21 alla Nazionale A, il salto è dietro l'angolo. Ancora poche presenze ed esperienza nella massima serie anche per Gaetano Castrovilli della Fiorentina, per adesso l'ex giocatore della Cremonese parte dietro nelle gerarchie ma è un nome che lo stesso Mancini e i suoi collaboratori hanno visionato in queste settimane e mesi.