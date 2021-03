23 azzurri per Euro2021 - Belotti e Immobile come Graziani e Pulici. Ma Kean e Caputo...

Roberto Mancini ha pochi dubbi sui ventitré da portare all'Europeo 2021. Però qualche piccolo dubbio ci può ancora essere, tanto che il commissario tecnico ha convocato 38 calciatori per le prossime sfide con Bulgaria, Lituania e quella di stasera contro l'Irlanda del Nord.

LE PUNTE

I SICURI - Potrebbero essere due, ma anche nessuno. Dipenderà molto da quanto segneranno, Ciro Immobile e Andrea Belotti, principali indiziati per avere un posto al sole dell'Olimpico di Roma, non solo in campionato ma anche agli Europei. Il titolare dovrebbe essere il centravanti del Torino, con il laziale pronto a fargli da spalla (e magari prendergli il posto). Sembrano un po', nelle idee, Graziani e Pulici dei bei tempi andati. E lo sono stati, per un periodo.

I DUBBI - La mancata convocazione di Lasagna in questo caso probabilmente pone una croce sulla possibilità di vederlo agli Europei. Più probabile Caputo che ha fatto bene nelle precedenti convocazioni e che può essere considerato come lo Schillaci di Euro2021, visto che non era mai stato preso in considerazione. Le punte italiane non stanno facendo benissimo in questa stagione.

LE SORPRESE - Impossibile vedere Mario Balotelli con la casacca della Nazionale, visto quel che (non) ha fatto negli anni, mentre Moise Kean sta invece prendendo i galloni da titolare al Paris Saint Germain, da due anni è nel giro ed è forse il più promettente sul lungo periodo. Forse è il più forte anche ora, con Verratti ha un buon feeling e si è ripreso dall'annata pessima all'Everton.

