365 giorni dopo. La Juve, CR7 e quella rovesciata da standig ovation

365 giorni dopo il mondo si è capovolto. O almeno il mondo della Juventus e di Cristiano Ronaldo.

3 aprile 2018, Torino . La Juventus ospita il Real Madrid per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Allo Stadium c'è attesa per il confronto con i campioni in carica, con i bianconeri di Allegri decisi ad arrivare fino in fondo alla campagna europea nonostante l'ostacolo blanco. Ma sulla loro strada, i giocatori della Juventus, si trovano davanti un 5 volte Pallone d'Oro che ha voglia di certificare una volta di più il proprio status. E così, dopo un gol spacca equilibri a inizio gara, ecco la perla: minuto 64, Carvajal crossa dopo un batti e ribatti e trova la sagoma di CR7. Il portoghese ci pensa un attimo, studia la posizione di De Sciglio e agisce. Rovesciata da album delle figurine, rete dello 0-2 (momentaneo) e standig ovation da parte del popolo bianconero. Un gol destinato a restare nelle menti dei presenti per la bellezza oggettiva del gesto tecnico, ma pure per le implicazioni che ne sono conseguite. "Quell'applauso sincero è stato importante nella mia scelta di venire alla Juve", ha infatti ammesso Ronaldo nei giorni del suo sbarco in Piemonte.