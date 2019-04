I 45' di Dybala. Fotografia di un fallimento, istantanea di un addio

Fonte: dal nostro inviato all'Allianz Stadium di Torino

© foto di www.imagephotoagency.it

Paulo Dybala falso nueve. Talmente falso che la difesa dell'Ajax gioca a palla libera, senza fisico, senza pressing. L'infortunio alla fine del primo tempo è il de profundis su una partita da dimenticare per la joya, minuscola come poche altre volte. Male nei numeri, nelle idee, nella personalità. Allegri l'ha scelto per sfruttare i deserti alle spalle del pressing dell'Ajax ma Ten Hag ha ribaltato la partita: squadra più bassa, Dybala in tasca ai centrali. Una volta sguardo alla porta, è stato travolto dalla fisicità di De Ligt e di Blind. Sembrano i titoli di coda su una storia che è andata sulle montagne russe. Apprendistato, esplosione, Stella di un nuovo progetto, poi numero dieci. Poi Cristiano Ronaldo ne ha limitato certamente lo status da protagonista e se c'è chi ne ha beneficiato, vedi Bernardeschi almeno escludendo la serata di oggi, lo stesso non si può dire di lui. Così falso nueve da non esserci. Fotografia del disastro Champions di questa sera.