5 big per il futuro: Belgio, dura essere come Hazard, Courtois, De Bruyne

© foto di Insidefoto/Image Sport

Gli Europei si avvicinano e le qualificazioni stanno per terminare. Il quadro del primo Europeo itinerante è praticamente disegnato ma tra chi sogna in grande, come l'Italia, chi cerca conferme, come il Portogallo, c'è anche chi vuole il riscatto. Chi non si è qualificato, chi deve ancora farlo. Chi programma il futuro con un nuovo ciclo o chi sta per chiudere quello fatto di senatori e di big sul Sunset Boulevard. A un passo dal termine della corsa a Euro 2020, Tuttomercatoweb.com analizza il calcio che verrà. Cinque talenti nati dopo il 1 gennaio del '99 per ogni scheda, divisi per nazione.

BELGIO

La verità è che la generazione di Eden Hazard, Romelu Lukaku e Thibaut Courtois sta per arrivare al suo apice. Al prossimo Mondiale saranno quasi tutti nell'intorno dei trenta, dunque al picco massimo di un'era. E quel che viene dopo? Per adesso ci sono ottimi giocatori, da Divock Origi a Youri Tielemans, ma la sensazione di avere un solo campione designato come il trequartista dell'Anderlecht, Yari Verschaeren. Classe 2001, ha i colpi per diventare uno all'altezza di Kevin de Bruyne, ovvero dei migliori in assoluto. Probabilmente servirà poi qualche anno di pazienza ai Diavoli Rossi, a meno che la nidiata dell'Anderlecht non sbocci prima e all'improvviso. I biancomalva stanno infatti già facendo giocare i vari Jeremy Doku e Marco Kana, enrambi del 2002, in Jupiler League, ma per imporsi a grandi livelli il passaggio non sarà certo immediato.

Nome: Yari Verschaeren

Anno di nascita: 2001

Ruolo: Trequartista

Club: Anderlecht

Nome: Zinho Vanheusden

Anno di nascita: 1999

Ruolo: Difensore centrale

Club: Standard Liegi

Nome: Jeremy Doku

Anno di nascita: 2002

Ruolo: Esterno sinistro

Club: Anderlecht

Nome: Lois Openda

Anno di nascita: 2000

Ruolo: Attaccante centrale

Club: Club Brugge

Nome: Marco Kana

Anno di nascita: 2002

Ruolo: Mediano

Club: Anderlecht