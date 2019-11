5 big per il futuro: Croazia, da Marin a Gvardiol. Senza Modric e Rakitic

© foto di Imago/Image Sport

Gli Europei si avvicinano e le qualificazioni stanno per terminare. Il quadro del primo Europeo itinerante è praticamente disegnato ma tra chi sogna in grande, come l'Italia, chi cerca conferme, come il Portogallo, c'è anche chi vuole il riscatto. Chi non si è qualificato, chi deve ancora farlo. Chi programma il futuro con un nuovo ciclo o chi sta per chiudere quello fatto di senatori e di big sul Sunset Boulevard. A un passo dal termine della corsa a Euro 2020, Tuttomercatoweb.com analizza il calcio che verrà. Cinque talenti nati dopo il 1 gennaio del '99 per ogni scheda, divisi per nazione.

CROAZIA

Dura la vita da vicecampioni del Mondo. Il paradosso è tutto qui. Perché Luka Modric e Mario Mandzukic, Ivan Rakitc e via discorrendo, hanno raggiunto il punto più alto della loro recente storia in Russia. E adesso il futuro è un dubbio, una riflessione su quel che sarà. La Croazia oggi, e anche per il prossimo Mondiale, è Marcelo Brozovic, Ante Rebic, Mateo Kovacic, Marko Rog. E poi? Poi è giocatori che per adesso giocano in patria e che fuori dai confini devono ancora essere visti e valutati. Non c'è ancora un Sancho, un Fati, un Donnarumma, comunque un campione. Le valutazioni di mercato dicono che il migliore è un terzino al primo anno in Ligue 1 al Lille, Domagoj Bradaric. Gli osservatori spiegano che a Zagabria, sponda Dinamo, splendono e splenderanno le stelle dell'esterno d'attacco di Antonio Marin e del centrale difensivo Josko Gvardiol. Poco, forse, per ripetere l'impresa russa, almeno per adesso.

Nome: Domagoj Bradaric

Anno di nascita: 1999

Ruolo: Terzino sinistro

Club: Lille

Nome: Ante Palaversa

Anno di nascita: 2000

Ruolo: Difensore centrale

Club: Oostende

Nome: Sandro Kulenovic

Anno di nascita: 1999

Ruolo: Attaccante centrale

Club: Dinamo Zagabria

Nome: Antonio Marin

Anno di nascita: 2001

Ruolo: Esterno sinistro

Club: Dinamo Zagabria

Nome: Josko Gvardiol

Anno di nascita: 2002

Ruolo: Difensore centrale

Club: Dinamo Zagabria