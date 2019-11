5 big per il futuro: Germania, Havertz per la prossima generazione d'oro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gli Europei si avvicinano e le qualificazioni stanno per terminare. Il quadro del primo Europeo itinerante è praticamente disegnato ma tra chi sogna in grande, come l'Italia, chi cerca conferme, come il Portogallo, c'è anche chi vuole il riscatto. Chi non si è qualificato, chi deve ancora farlo. Chi programma il futuro con un nuovo ciclo o chi sta per chiudere quello fatto di senatori e di big sul Sunset Boulevard. A un passo dal termine della corsa a Euro 2020, Tuttomercatoweb.com analizza il calcio che verrà. Cinque talenti nati dopo il 1 gennaio del '99 per ogni scheda, divisi per nazione.

GERMANIA

Un big e tante speranze. Però la Nazionale tedesca ha già chiuso un ciclo di senatori e nelle ultime convocazioni ha solo il portiere Manuel Neuer come over 30. Una nidiata di speranze quella di una generazione fa che è sempre in corso, dal '96 Leroy Sané al coetaneo Timo Werner, ai più giovani Jonathan Tah e Julian Brandt passando per i '95 Joshua Kimmich e Serge Gnabry. La Germania ha potenzialmente due Europei e un Mondiale da vivere a pieno con questa generazione per poi cambiare passo. Di certo chi si inserirà subito è Kai Havertz che la Juventus non ha visto al suo massimo splendore in Champions League con la maglia del Bayer Leverkusen. In mediana è pronto per entrare nel giro il mediano dell'Herta Berlino, Arne Maier, quantità e qualità. Davanti il baby Fiete Arp che il Bayern Monaco ha preso dall'Amburgo dovrà giocarsela con Werner mentre Karim Adeyemi è di proprietà del Salisburgo e in prestito al Liefering. Il destino segnato potrebbe così essere il Lipsia e la Germania in un domani. L'ultimo nome è il terzino Felix Agu, che gioca in Zweite ma che ha un ottimo rendimento a Osnabruck.

Nome: Kai Havertz

Anno di nascita: 1999

Ruolo: Trequartista

Club: Bayer Leverkusen

Nome: Arne Maier

Anno di nascita: 1999

Ruolo: Mediano

Club: Herta Berlino

Nome: Jann Fiete Arp

Anno di nascita: 2000

Ruolo: Centravanti

Club: Bayern Monaco

Nome: Karim Adeyemi

Anno di nascita: 2002

Ruolo: Seconda punta

Club: FC Liefering

Nome: Felix Agu

Anno di nascita: 1999

Ruolo: Terzino destro

Club: Osnabruck