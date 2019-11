5 big per il futuro: Pavlovic per la Serbia, Scozia con Billy Gilmour

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Gli Europei si avvicinano e le qualificazioni stanno per terminare. Il quadro del primo Europeo itinerante è praticamente disegnato ma tra chi sogna in grande, come l'Italia, chi cerca conferme, come il Portogallo, c'è anche chi vuole il riscatto. Chi non si è qualificato, chi deve ancora farlo. Chi programma il futuro con un nuovo ciclo o chi sta per chiudere quello fatto di senatori e di big sul Sunset Boulevard. A un passo dal termine della corsa a Euro 2020, Tuttomercatoweb.com analizza il calcio che verrà. Cinque talenti nati dopo il 1 gennaio del '99 per ogni scheda.

5 big per il futuro Dopo aver analizzato le varie Nazioni con 5 talenti ciascuna, è il turno di concentrarci sul migliore delle altre. Cinque schede, venticinque nazionali in ordine alfabetico. Promesse e nessun big affermato nella lista in calce. Chi ha più esperienza tra i professionisti è senza dubbio l'esterno russo Shapi Suleymanov. La nazionale russa ha una buona infornata di talenti, giovani e promettenti e spera di riaprire un ciclo dopo i nefasti dei tempi recenti. La Romania è in crisi dai tempi di Hagi in poi. Suo figlio è il riferimento per il futuro, avrà le spalle coperte dal mediano Tudor Baluta del Brighton. Anche per la Scozia non si prospetta una certa e pronta risalita nel calcio che conta, tra i giovani a cui aggrapparsi c'è il mediano del Chelsea, Billy Gilmour. Poi la crisi nera della Serbia, eliminata dall'Europeo del 2020. Servirà una rivoluzione radicale, in casa Partizan Belgrado non mancano i talenti tra cui il difensore, in odor di Serie A, Strahinja Pavlovic. Dulcis in fundo la Slovacchia: nessuno Skriniar o Hamsik all'orizzonte, il Liefering, che poi è la squadra satellite del Salisburgo che è la squadra satellite del Lipsia, ha deciso di puntare sul mediano classe 2001, Peter Pokorny.

ROMANIA

Tudor Baluta (1999, mediano, Brighton & Hove Albion)

RUSSIA

Shapi Suleymanov (1999, esterno destro, FK Krasnodar)

SCOZIA

Billy Gilmour (2001, mediano, Chelsea)

SERBIA

Strahinja Pavlovic (2001, difensore centrale, Partizan Belgrado)

SLOVACCHIA

Peter Pokorny (2001, mediano, Liefering)